Violeta Isfel tiene severamente preocupados a sus fans, pues dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia por un devastador problema de salud.

A través de sus historias de Instagram, Violeta Isfel se dejó ver postrada en la cama del hospital y dio detalles sobre su grave padecimiento, el cual la hizo padecer una diarrea que calificó como “rara”.

“Desde que empecé lo de Las Estrellas Bailan en Hoy, el primer día ahí me agarró una diarrea, así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así”, narró.

“Pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar”, agregó.

Violeta Isfel afirmó fue al hospital y que estaba extremadamente deshidratada, al grado de que le dijeron que se le habían secado las venas.

Respecto a la enfermedad que tiene, la famosa detalló que su cuerpo se convirtió en huésped de dos tipos de amiba.

“Estaban preocupados porque fuera un parásito y resulta que no… Tengo amibas, dos amibas, algo así me dijo el médico. Suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo. Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita tienen que desinfectar todo porque hace mucho calor”, explicó Violeta Isfel.

Finalmente, la famosa señaló que ya se está recuperando y que es probable que hoy jueves la den de alta.