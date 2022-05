Hija de Ninel Conde le envía fuerte mensaje a su mamá: "Cuando ella me amaba" (FOTO)

Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch, reapareció en las redes sociales para enviarle un mensaje a su famosa madre.

La joven de 25 años volvió a usar sus redes sociales, luego de haberlas dejado durante un año. La hija de los dos actores publicó un par de imágenes con reflexiones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que publicó una fotografía de cuando ella era chiquita y aparece junto a su mamá Ninel Conde.

La imagen la acompañó de la canción “Whe she loved me” (Cuando Ella me Amaba), específicamente eligió un fragmento del tema que dice: “cuando alguien me amaba, todo era hermoso. Cada hora que pasamos juntos, vive dentro de mi corazón”.

Hija de Ninel Conde le manda mensaje a la actriz Foto: Especial

¿Hija de Ninel Conde se lleva mal con la actriz?

La revista TVNotas publicó hace tiempo una entrevista con una amiga de Sofía Telch en la que confiesa que la hija de Ninel Conde está resentida con la actriz porque siente que no le prestó la suficiente atención como madre.

“Está resentida porque nunca la cuidó… Sofi dice que su mamá nunca se ocupó de ella ni la atendió, que a quien realmente veía como su protectora y su madre era a su nana Victoria García, a quien le decía Vicky”, indicó la publicación.

Cabe recordar que Ninel Conde está en una disputa legal con su expareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor.