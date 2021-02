Las hamburguesas de Violeta Isfel ya tienen sucursal en la CDMX ¿Dónde se ubican?

Tal parece ser que a Violeta Isfel le está yendo de maravilla con su negocio de hamburguesas, motivo por el cual la actriz ya abrió la primera sucursal de Isfelburgers en la Ciudad de México.

Se trata de la segunda sucursal de la franquicia de la actriz de telenovelas como “Atreve a soñar” abre en el país, estando la primera en Tizayuca, Hidalgo.

Violeta Isfel y su hijo Especial

"Mi esposo ha sido el regalo más grande que la vida me ha dado, si no fuera por él yo seguiría vendiendo hamburguesas en la estufa de mi casa, porque a mí me daba ñañarita. Haciendo equipo con mis socios, mi esposo y marcas, estamos logrando esto que nos puede redituar y le podamos llevar un apapacho a esas personas que están hartas en sus casas y no saben qué hacer”, señaló Violeta a las cámaras de Eden Dorantes.

En la sucursal de la CDMX, su hamburguesa sencilla es de 150 gramos de carne, la doble de 300 y para los niños hicieron una chica de 100. El menú también tiene alitas boneless de pechuga.

Violeta aseguró que empresarios de ciudades como Laredo, Puebla, Guadalajara y Monterrey se le han acercado para poner en ellas una sucursal de Isfelburgers.

Pero “necesito que me den chance, porque el modelo que podríamos replicar es el de CDMX, porque en el de Tizayuca hay alcohol, tengo escenario, shows, música, karaoke, es un restaurante bar familiar, aquí sólo es un restaurante", comentó.

Violeta Isfel Instagram

¿Dónde están las isfelburgers?

La sucursal de Isfelburgers en la CDMX están ubicadas en Nilo #176, en la colonia Clavería, en Azcapotzalco.

Esta semana abrirán todos los días y cuentan con servicio de entrega vía Rappi.