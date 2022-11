Violeta Isfel admite que no le agrada Carlos Speitzer: "lo que te choca te checa"

Violeta Isfel causó polémica en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, pues hizo caras de asco y descontento cuando le avisaron que ahora le toca bailar con Carlos Speitzer.

Y es que cuando le dieron la noticia, Violeta Isfel ni siquiera intentó disimular sus meucas de repugnancia e incomodidad.

Sobre las caras que le dedicó a Carlos Speitzer, Violeta Isfel dijo a “Cuéntamelo Ya!” que, en efecto, el famoso le cae mal por sus actitudes, además de que no le gusto que le haya tocado como pareja.

"Ojo, que quede bien claro, él y yo no nos conocemos tanto, digo, a Luis porque lo conozco de muchos proyectos pero Carlos y yo no habíamos coincidido y hay algunas cosas de su personalidad con las que yo no coincido", dijo.

Sin embargo, Violeta Isfel señaló que, le guste o no, bailará con Carlos: “lo que te choca te checa, no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, con esas partes de mí que no me gustan, entonces me queda claro que ésta es una prueba de vida para que yo trabaje".

Carlos Speitzer no se ha posicionado respecto a la actitud poco profesional de Violeta Isfel.