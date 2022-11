Vadhir Derbez habla del accidente de Eugenio Derbez: "Ya aprendió a no meterse conmigo"

Cuando Eugenio Derbez se destrozó el hombro se rumoró que había sido porque se había peleado con su hijo Vadhir Derbez; no obstante, el hijo del famoso rompió el silencio y contó cómo ocurrieron las cosas.

Vadhir Derbez ofreció una entrevista a el programa “La Caminera” para promocionar su sencillo “Qué Pasaría”; sin embargo, el tema que realmente acaparó la atención fue el accidente de su progenitor.

“Va mucho mejor, se está recuperando… Ya aprendió a no meterse conmigo”, bromeó.

Tras su chiste, el hijo de Eugenio Derbez contó como se cayó su padre, mientras jugaba con videojuegos de realidad virtual.

“Aquí el señor se puso un headset y creyó que iba a caer al precipicio. Cuando saltó de la tabla, en vez de entender que estaba en un piso seguro, pues digamos que en su cabeza dijo: ‘estoy brincando de una tabla en un rascacielos, voy a brincar de lado’”, inició en su relato.

“No sé qué pasó por su cabeza, pero terminó en el suelo de una manera muy bizarra, es como si hubiera visto una trucha saltar y caer en su hombro con todo su peso… Es ahí donde Eugenio Derbez descubrió que no todo es gracia en la vida”, agregó Vadhir Derbez.

Finalmente, el famoso aseguró que “ahorita me río y bromeo porque está mucho mejor, se está recuperando y todo eso, no soy tan cruel, pero en el momento estuvo muy denso”.

“Cuando empezó así de ‘Mi hombro’, inmediatamente me dijo que lo llevara al hospital, y yo dije: ‘Te dolió, te caíste, espérate que se te quite tantito el dolor’, y me dijo: ‘Escuché los huesos’. Ahí ya le dije: ‘Vámonos’ y le tocó toda la travesía”, concluyó el hermano de Aislinn.