Victoria Ruffo se burla del accidente de Eugenio Derbez: "viejito... ya se le rompen los huesos"

Es bien sabido que Victoria Ruffo no puede ver a Eugenio Derbez ni en pintura y eso lo remarcó la famosa pues se burló del accidente y lesiones de su ex esposo, lo cual desató indignación.

En entrevista con los medios, Ruffo dijo que José Eduardo Derbez, ala bendición que engendró con Eugenio, es muy unido con su padre. Fue entonces cuando aprovechó para tirarle veneno al comediante:

"José Eduardo está muy al pendiente de su papá, siempre lo ha estado. Ahora están muy unidos, eso me da mucho gusto, José Eduardo está al entendido de qué tiene su papá, pobrecito, la verdad, porque ya está viejito entonces ya se le rompen los huesos", pronunció.

Victoria Ruffo agregó que no busca ni desea reconciliarse con Eugenio Derbez: "Eso no, pero sí todas esas cosas que nos hemos dicho, pues la vida cambia y pasa y hay que ir madurando y creciendo. La vida se puede ir en un ratito, entonces para que guardas tantas cosas, pero de ahí a reconciliación, no".

Finalmente, la famosa dijo que el único lugar en el que toleraría estar junto al comediante sería en la boda de José Eduardo:

“Ahí sí, pero nada más ahí. Él en su mesa y yo en la mía. Claro y nos damos la paz también, y decimos: 'por mi culpa, por mi culpa', o sea, yo no le deseo daño, no le deseo mal, le deseo bien. Si está bien mi hijo también va a estar contento porque va a ver a su papá bien", señaló.