José Eduardo Derbez revela que Victoria Ruffo es tóxica y lo ha chantajeado llorando

José Eduardo Derbez rompió el silencio y reveló que su mamá Victoria Ruffo es extremadamente tóxica con él, pues la actriz ha usado sus artimañas de telenovela con él y lo ha chantajeado llorando.

Así lo dio a conocer José Eduardo Derbez en “Miembros al aire”, programa en el que inicialmente estaba hablando sobre las escenas de telenovela que hace Victoria Ruffo, las cuales le han servido para manipularlo con descaro.

“Yo sí la he hecho llorar, pero cuando la hago llorar porque sé que sí me la ma** o porque me quiere convencer de algo, la volteo a ver y es: ‘Híjole’. Me acerco y le digo: ‘Te estás pasando’. Entonces cuando la cacho siempre le hace (se limpia las lágrimas) y dice: ‘Bueno, ¿entonces sí o no?’”, relató.

Por si fuera poco, José Eduardo Derbez narró que descubrió a Victoria Ruffo llorando mientras veía sus propias telenovelas.

“¿Sabes qué me pasó una vez? llegué de la escuela y entro a su cuarto para decirle que ya llegué, la saludo y ella estaba viendo una novela de ella y sale una escena en donde está llorando y ella viéndose estaba llorando. Y yo le digo: ‘No puede ser que estés llorando viendo la escena de tu novela. Lloras allá y lloras acá’”, contó.

Para concluir, José Eduardo Derbez apuntó que heredó su humor negro de su mamá y no del papá de Aislinn:

“Mi mamá tiene un humor muy negro y es impactante ver a mi mamá aventándose un albur o un humor negro. Te saca de onda porque es: ‘Ay wey, ¿sí lo dijo o no?’”, finalizó.