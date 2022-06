José Eduardo Derbez confiesa que estafó a un sujeto con un celular: "me lo pagó muy bien"

José Eduardo Derbez considera el crimen y aprovecharse de otros como una gracia, pues confesó que hace tiempo estafó a un sujeto al venderle un celular que no servía.

Así lo dio a conocer en “Miembros al aire”, programa en el que aseguró “sentirse mal” por sus acciones, que le costaron dinero a su víctima.

"Yo sí estafé a un señor y me siento muy mal. Hace muchos años, yo tenía como 15 y tenía un celular que no servía, no servía para nada el pin*** celular, estaba muerto", inició en su relato.

José Eduardo Derbez señaló que ya había llevado el celular a arreglar, pero que no había servido de nada, por lo que decidió ofrecérselo a un sujeto que vendía cosas usadas.

"Le dije al señor: 'Oiga se lo vendo', me lo pagó muy bien y me dijo: 'Pero, ¿sí funciona?', 'Sí en su casa usted conéctelo'", comentó.

Tras hacer su confesión, sus compañeros de programa lo regañaron por criminal: Raúl Araiza le dijo: "¡Qué oje**!", por lo que el hijo de Derbez afirmó que nunca lo volverá a hacer.