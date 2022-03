José Eduardo Derbez revela que gastó 10 mil pesos en pintarse el pelo... y que no le gustó

Tal parece ser que José Eduardo Derbez no suele ir mucho a las peluquerías, pues el famoso reveló que le cobraron 10 mil pesos por cortarse y pintarse las puntas del pelo… y que no le gustó del todo.

Así lo confesó José Eduardo Derbez en el programa “Miembros al aire” al mismo tiempo que presumió su fallido look, el cual despertó las burlas de sus compañeros.

"Le sobró tinte a tu tía", le dijo burlándose Paul Stanley al hijo de Eugenio Derbez, quien intentó defender su nuevo look.

El famoso contó que decidió probar un nuevo look un día que acompañó a su novia Paola Dalay a la estética, lugar en el que también eligió dejar de pintarse las unas de negro.

"Es de Lupita D'Alessio, déjame en paz. Soy la Yuri... Yo fui al salón de belleza a acompañar a mi mujer y dije: 'me voy a quitar mis uñas tan bonitas'", dijo José Eduardo Derbez.

Tras ello, el famoso contó que su novia le enseñó la foto de un modelo y lo convenció de copiar el estilo: "Ese güey sí se veía muy ching** la neta y el tinte se le veía muy bien, le digo: 'se ve ching***', y me responde: '¿por qué no te lo haces?', y le digo a la chava que me lo hiciera".

José Eduardo Derbez confesó que le cobraron 10 mil pesos por el corte y el tinte y que pese a ello no le encantó como quedó.

"Pues no se ve como el del modelo", dijo mientras sus compañeros se burlaban de él. No obstante, señaló que a su mamá Victoria Ruffo sí le gustó su nuevo look.

