José Eduardo Derbez es acusado por Renato Francis de robarle el celular; esto responde

Renato Francis, representante de la banda CNCO, acusó en su cuenta de Twitter a José Eduardo Derbez de robarle el celular, ante lo cual el hijo de Eugenio Derbez le respondió contundentemente.

“Oigan, cómo ven que ayer en su peda José Eduardo Derbez se llevó mi celular de la mesa ‘por equivocación’”, fue la acusación de Renato Francis, quien eliminó sus redes sociales tras la respuesta del actor.

El tuit de Renato, quien borró su cuenta de Twitter Especial

“De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos”, agregó.

Así calló José Eduardo Derbez a Renato

Ante las acusaciones, José Eduardo Derbez declaró en entrevista con Javier Poza una declaración que literalmente mandó al olvido a Francis:

“A esta persona yo no la conozco”, humilló. “Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar”, apuntó.