Violeta Isfel afirma que cree en los aliens y que está conectada con los astros: 'Maussan es brillante'

Violeta Isfel es una de las famosas más inventadas de toda la farándula mexicana, pues cuando la pandemia de COVID estuvo en lo más duro afirmó que ella y su esposo era inmunes al virus porque “así lo decidieron". Ahora la actriz habló acerca de los extraterrestres, aliens y marcianos.

En entrevista con la prensa, Violeta Isfel confesó no sólo que es fiel creyente de la existencia de la vida en otros planetas, sino que ocupa gran parte de su tiempo libre en investigar en informarse respecto al fenómeno OVNI y que Jaime Maussan es una de las voces autorizadas en el tema que más sigue.

Violeta Isfel Especial

Asimismo, la famosa dijo que ella cree con que en la Tierra existen razas alienígenas y restos de ovnis resguardados por los gobiernos.

"Por supuesto que lo creo y sólo una vez, estaba yo muy chiquita, y desde muy morra le hablaba a la Luna y le hablaba a los astros, estoy como muy conectada con eso, no me han permitido ver nada más que lo que todos hemos visto en video y ahora creer en estas cosas suele ser un poco más complicado, pero en mi corazón sí lo siento", señaló Violeta Isfel.

"Yo sé que hay un mundo de razas ahí afuera, que sería muy absurdo creer o pensar que somos los únicos seres vivientes aquí y por algo aquí en la Tierra hay tantas gigantescas y diversas especies por todos lados", añadió la actriz de “Atrévete a soñar”.

Violeta Isfel también reconoció ser fan del trabajo de Jaime Maussan, la única eminencia del fenómeno OVNI originaria de México:

"Maussan es brillante. Mi esposo y yo somos fans de todo eso, cuando estamos descansando la mente del trabajo si vemos todos estos videos de Gaia, los de Maussan y me gusta ver de todo para discernir, no me creo absolutamente todo y en mi corazón sé que hay mucho más", afirmó.

Finalmente, Violeta Isfel aseguró que los reptilianos son un evento canon para todos: "los reptilianos es una raza que está por ahí como hay otras múltiples".