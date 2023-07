Michelle Vieth comparte FOTOS como Barbie y la critican por su exceso de filtros: 'no tienes autoestima'

La película de “Barbie” está a nada de estrenarse y la fiebre rosa está más fuerte que nunca, por lo que todas las personas famosas están compartiendo sus fotos caracterizadas como la icónica y existencialista muñeca, para dar un poco de que hablar antes de que vuelvan a pasar a la indiferencia de la gente.

La más reciente en hacer eso fue Michelle Vieth, quien lejos de desatar halagos y cumplidos hacia su look, tal y como le pasó a Maribel Guardia, lo único que generó fue burlas, críticas y cringe, por sus sobredosis de filtros y alteraciones de imagen.

Michelle Vieth Especial

A través de sus redes, Michelle Vieth compartió una serie de fotos en las que se caracterizó como Barbie, las cuales destacan por el maquillaje que trae, el cual fue creado por Javier de la Rosa, conocido maquillista de gente que es famosa por algún motivo.

Asimismo, la actriz acompaña su look con un vestido escotado y un moño, ambos rosas con cuadrícula blanca, y aretes un collar de joyería de fantasía.

Lejos de despertar halagos de sus fans, la gente comenzó a decirle que se quería sentir una vil copia de Aracely Arámbula y que le baje un poco los filtros a sus fotos, pues todo mundo la ha visto y absolutamente su cara no es así.

"No inventes tanto filtro, así no estás tú", "No se parece a la Michelle que yo conocí", "Pensé que era Aracely Arámbula", “quisieras estar así de guapa, pareces cotorra”, "Estas fotos carecen de amor propio" y “tiene un poco de cara tu filtro”, le dijeron.