Eiza González niega tener la cara operada: 'mi rostro adelgazó así por procesos'

Eiza González es una de las famosas mexicanas más queridas del momento, pero también una de las más cuestionadas respecto a las cirugías plásticas, pues su cara no se parece en nada a cuando comenzó a ser conocida en las telenovelas infantiles.

Mucha gente que se dedica al negocio de las cirugías plásticas han afirmado que Eiza González se hizo mínimo una bichectomia y que se respingó la nariz. No obstante, la famosa salió a negarlo todo y dijo que su rostro se transformó de manera natural.

Unicable compartió en TikTok un video en el que el cirujano plástico Fernando Guerrero Burgos, está hablando de la transformación física de Eiza González y muestra sus fotos del antes y después.

En el clip, el especialista afirmó que la famosa le negó haberse operado la cara y que le justificó que los cachetes sumidos que posee fueron porque adelgazó.

“Ella me negó en una historia de Instagram que se haya hecho un procedimiento, el cual yo la ponía como una de los principales ejemplos de cómo se puede hacer una bichectomia...”, inició el doctor.

“Y me contestó, me dijo: 'Sabes que, no me las quité (las bolas de Bichat), mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado'”, agregó.

“Yo no se las quité (las bolas de los cachetes)… entonces le creo”, remarcó el cirujano.