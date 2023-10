Hello Seahorse! deleita con un show nostálgico de rock electrónico

Hello Seahorse! se presentó en la CDMX durante su gira “Híper Mex Tour 2023”, llenando de nostalgia con su rock electrónico el Pepsi Center WTC. La banda es considerada una de las más importantes del indie mexicano.

La agrupación mexicana, integrada por Denise Gutiérrez (vocalista), Bonnz! (en la batería) y Fernando Burgos (en los sintetizadores), ofreció casi dos horas de espectáculo con una puesta en escena renovada y toques más electrónicos, presentando su nuevo álbum “Híper”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando interpretaron sus éxitos “Polar” y “Criminal”, donde el público no dejó de cantar y corear en todo momento. En la pantalla de fondo se proyectaban diversas imágenes que complementaban el espectáculo de luces y colores, todo en armonía con la melodiosa y melancólica voz de la líder de la agrupación.

Hello Seahorse! ofrece nostálgico show en el Pepsi Center.

Hello Seahorse! se formó en el año 2005 y en 2006 presentaron su primer álbum debut titulado “Hello Seahorse!... and the Jellyfish Parade”, producido por Oro de Neta y editado por su propia disquera Freaks & Geeks.

Durante la interpretación de “Casa vacía”, canción que se desprende del álbum “Híper”, los fans se entregaron al contagioso ritmo de la melodía y comenzaron a bailar.

Entre canción y canción, Denisse agradecía a los asistentes por sus aplausos y se entregaba en cada una de las interpretaciones, moviéndose sensualmente en el escenario.

Hello Seahorse! ofrece nostálgico show en el Pepsi Center.

Otros éxitos como “No te vayas al bosque” y “Flotadera” también fueron cantados a todo pulmón por la banda, que estaba celebrando su 18 aniversario.

Con las canciones “La Flotadera” y “Bestia”, hicieron retumbar el Pepsi Center, entre gritos y coros de todo el público que disfrutaba del espectáculo.

Mientras que con éxitos como “Bestia” y otros clásicos de su repertorio, realizaron diferentes arreglos para estar en sintonía con su nuevo sonido, que incorpora toques de música electrónica sin perder el estilo que los caracteriza.

Para cerrar el show, la banda interpretó “No es que no te quiera”, una de las canciones más coreadas por sus seguidores.

Hello Seahorse! ofrece nostálgico show en el Pepsi Center.

