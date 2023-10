A 20 años de haber lanzado su primer álbum de estudio, “Fever to Tell”, los Yeah Yeah Yeahs se ha colocado como uno de los grupos de rock más populares en la actualidad y esto es particularmente notable en México, donde cuenta con una buena base de fans, quienes puntualmente se dieron cita en el primero de sus dos conciertos en el Pepsi Center.

Después de tocar en Guadalajara durante el pasado fin de semana, la noche del martes 3 de octubre Karen O, Nick Zinner y Brian Chase arribaron al escenario del foro ubicado en la colonia Nápoles. Pero antes tocó escuchar el poderoso punk rock de The Linda Lindas, cuyas jóvenes integrantes tienen apenas 13, 15, 16 y 19 años y podemos decir que son parte de una generación que es ya el futuro del rock.

Los Yeah Yeah Yeahs electrifican a México en su conceierto del Pepsi Center Raúl Campos / La Razón

A las 21:14 horas, ocho mil fans recibieron con una gran ovación al trío mientras sonaban las primeras notas de la etérea “Spitting Off the Edge of the World”, canción perteneciente a su más reciente disco, Cool It Down, y la cual hace un año marcó el regreso de los Yeah con nueva música tras nueve años de no lanzar algo inédito. Al inicio del tema, la famosa cantante saludó de inmediato a los asistentes y después su figura lucía en medio del escenario con un atuendo colorido y extravagante.

Con su melodía acompañada de cierto sonido más crudo "Cheated Hearts" nos llevó de regreso al año 2006 y nos hizo movernos a su ritmo. “Man” y “Rockers to Swallow” y la reciente "Burning" fueron entre la tranquilidad y el caos con una interesante mezcla de ritmos.

“Zero”, con su sonido más cargado a la música electrónica, convirtió el lugar por un momento en una pista de baile mientras que entre el público en la zona más cercana al escenario aparecían unas pelotas inflables de gran tamaño con diseños de ojos. Previo al inicio de esta canción, la líder del grupo volvió a saludar a los fans con un “Ciudad de México, noche de martes para ver a los Yeah Yeah Yeahs”.

Posteriormente, “Wolf” y “Soft Shock” mantuvieron la misma atmósfera de fiesta y en el lugar podía sentirse la energía derrochada por los músicos. También sonaron "Blacktop" y "Despair", para darle paso a “Turn Into”, que combinó nuevamente la tranquilidad con riffs de guitarra más enérgicos entrelazados con la melodiosa voz de la cantante, quien emocionada les dijo a sus fans que eran hermosos.

Antes de que comenzara a sonar la conocida “Gold Lion”, Karen introdujo a sus compañeros en el escenario, finalizando con su mejor amigo, en sus palabras, el guitarrista Nick Zinner. Se notaba que la vocalista la estaba pasando muy bien mientras que jugaba con una mascada azul que en algún momento colocó sobre su rostro a manera de una extraña máscara.

El momento más emotivo de la noche llegó con la poderosa balada “Maps” mientras que absolutamente todos los presentes cantaban emocionados "Wait, They Don't Love You Like I Love You". La velada volvió a un punto rítmico más bailable con “Heads Will Roll”, cuyo sonido entre lo electrónico y el garage rock marcó otro instante de locura, de esos por los que uno va a un concierto, para vivir una experiencia mágica; justo en el clímax de esta canción, salieron volando tiras de papel frente al escenario como si se tratara de confeti.

Llegó el momento del encore y de la clásica despedida falsa de la banda en el escenario con un público que al instante reacciona pidiendo “otra” canción, la cual en este caso fue una más del disco debut, “Poor Song”, un mal viaje sonoro protagonizado por la voz de Karen O, llevándonos a un estado cercano al soul con tintes de rock rasposo a un ritmo más lento. Este momento marcó el principio de un inevitable final que muchos no querían que llegara.

“Hace 20 años sacamos nuestro primer álbum y aquí estamos 20 años después”, mencionó la cantante. Luego llegó “Y Control” con el sonido que tanto hizo destacar a los Yeah Yeah Yeahs en sus inicios y finalmente “Date With the Night” puso a todos a cantar y gritar de emoción por igual mientras que la vocalista se descontrolaba en el escenario y mostraba sus mejores movimientos, recordándonos que es una extraordinaria frontwoman.

Al final, la banda nos regaló 17 canciones selectas de lo mejor de su sobresaliente catálogo musical y dejó a los afortunados asistentes con ganas de escucharla en vivo nuevamente.

Los Yeah Yeah Yeahs tendrán un segundo concierto en el Pepsi Center este miércoles 4 de octubre.