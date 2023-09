Daniela Spalla estrena dos bellas canciones en el Teatro Metropólitan

La cantante argentina Daniela Spalla demostró el amor por sus fans mexicanos regalándoles una probadita de su próximo disco “DARA”, cantando por primera vez en vivo dos temas, “Aceleré” y “Mientras el mundo se acaba”, en el concierto que ofreció la noche del viernes en el Teatro Metropólitan, un show para sanar los corazones rotos, hacer catarsis y ahogar las penas.

Fue a la mitad del espectáculo que Spalla anunció que interpretaría dos nuevos temas que aún no ha estrenado. De “Aceleré” compartió que fue la última canción que compuso para “DARA” y habla de los momentos en los que sólo queda “cerrar los ojos y aceptar las heridas que vengan”. De “Mientras el mundo se acaba” dijo que se la dedicaba a su novio Juan, quien acudió a verla al concierto. Señaló que habla de todo lo que le quiso decir cuando lo conoció en la pandemia.

Daniela Spalla OCESA / Laura Villegas

El espectáculo de la también compositora empezó de una manera desgarradora y como un anuncio de que los presentes iban a llorar mucho y cantarle al desamor. Spalla eligió “Calle sin salida”, que inmediatamente hizo gritar a sus fans y que todos en el Metropólitan se levantaran de sus asientos.

Si ya había sido un comienzo corta venas, Spalla remató después con “Amor difícil” y “Estábamos tan bien”. Tras esas canciones dio la bienvenida: “¿Cómo están?, ¡qué emoción estar acá, qué felicidad!, cuando estaba grabando el disco hice mi lista de deseos y éste era uno de mis deseos compartir mi música con ustedes en el Metropólitan. ¿Están listos para entregarse?”, les preguntó, aunque ya era evidente la entrega del público.

Daniela Spalla OCESA / Laura Villegas

La tela blanca que tapaba el escenario cayó para la segunda parte del show en la que no faltó el éxito “No me hables de amor”.

Después de que sus seguidores la acompañaran cantando a todo pulmón el tema anterior Spalla les preguntó: “Quiero saber ¿quién vino esta noche con el corazón roto?” y casi todos en la sala levantaron la mano, a ellos la vocalista les brindó un emotivo mensaje:

no te pierdas: Aurora estremece y llena de amor la CDMX con su concierto más grande hasta la fecha

“He estado ahí y empecé a darme cuenta que después no me pesaba ese amor, que estaba bien. Me gustaría dedicarle esta canción a personas que están pasando por momentos difíciles”, dijo antes de interpretar “Insomnio”.

Luego subió al escenario la primera invitada de la noche, Renee, con quien cantó “Viaje a la Luna”, la voz de ambas le dio un matiz especial al tema y entre el público alguien gritó: “No estoy soportando tanto”.

Daniela Spalla OCESA / Laura Villegas

Cuando Renee bajó del escenario vino otra avalancha de emociones con “Canciones tristes” y “La carta”. Spalla deleitaba con su voz e interpretación, pero también por los bailes que incluyó en cada una de los temas que vocalizó, acompañada de un grupo de bailarines.

El segundo invitado de la noche fue Esteman, con quien cantó “Besos y pendientes”, inmediatamente ambos provocaron los gritos eufóricos de sus fans. Con él también interpretó “Te alejas más de mí”.

Después de que Esteman se despidió, Spalla regaló una serie de interpretaciones acústicas con “Lo que digan” y “Adentro”. Además de “Costa Rica”, tema que le dedicó a Axel, un fan que desde hace mucho tiempo sigue su música.

Daniela Spalla OCESA / Laura Villegas

En esta última canción tuvo un pequeño tropiezo que la hizo repetir varias veces el inicio. “Me desconcentré”, expresó y el público la animó con los gritos “Dani, Dani, Dani”, pasado ese momento regaló una emotiva interpretación.

Para el cierre del concierto Spalla eligió “Bailando Lento”, en la cual la acompañó Marco Mares; “Ya nos vamos”, “Me voy” “Te veo a la salida” y “Vete”. Además, sorprendió con un cover de “Azúcar amargo”, de Fey.

Daniela Spalla volverá a reencontrarse con sus fans mexicanos el próximo 8 de febrero, pero ahora en el Auditorio Nacional.