White Lies llenan de energía el Pepsi Center

Septiembre sigue sorprendiendo, México ha sido escenario de los mejores espectáculos durante este mes, la noche del miércoles no fue la excepción con la esperada presentación de White Lies en el Pepsi Center WTC, que ofreció un poderoso show.

La banda originaria del barrio de Ealing, en Londres, regresó al país después de su memorable concierto en la edición pasada del Corona Capital, recordando que también estuvieron presentes la primera edición del festival durante el 2010.

La banda británica formada como la conocemos en 2008, expresó que el público mexicano tiene un lugar especial en sus corazones, por lo que agradeció el recibimiento que siempre les dan y recordó la trayectoria que ha tenido en nuestro país. Desde sus presentaciones en vivo, el video de “Belive it” filmado en Tijuana, hasta las referencias en su segundo álbum “Ritual” a nuestro país.

Los encargados de abrir fueron "The Real Antonios", un dueto originario de Ciudad Juárez que se encargó de encender la llama del público con su particular estiló electro-goth norteño. Un proyecto de Antonio Badía (Leyendas Legendarias) y Luis Cortés (Tolidos y ChDKF).

El entusiasmo y cariño entre del público no se hizo esperar, a los pocos minutos después de las 9 de la noche se apagó la luz del venue y los gritos ensordecedores sonaron al escuchar las primeras notas de "Death", que enamarcaba la salida de White Lies, al mismo tiempo que una lluvia de confeti blanco cubría a los espectadores.

White Lies en el Pepsi Center Santiago Covarrubias / OCESA

Canciones como "Farewell to the Fairground", "There goes our love again","Getting Even", "Unfinished Business", “To lose my life”, "Bigger than Us" confirmaron el amor que el público mexicano le tiene la banda londinense, cantando a todo pulmón y haciendo un ambiente lleno de energía y felicidad.

El bajista de la banda Charles Cave comentó que durante el meet & greet que se había celebrado un día anterior, recibieron muchas peticiones de canciones para tocar en la noche, por lo que esperaba complacer a todos.

White Lies en el Pepsi Center Santiago Covarrubias / OCESA

"Ojalá hubiera tiempo para tocar todas las canciones que nos pidieron, pero igual vamos a tocar varias de sus peticiones”, expresó.

Ver a White Lies en vivo resulta toda una experiencia, la voz y guitarra de Harry McVeigh junto con el bajo de Charles Cave y la batería de Jack Lawrence-Brown forman una tríada inigualable, acompañados de los sintetizadores y un juego de luces y efectos visuales que se sincronizaban con sus melodías, haciendo de este espectáculo algo extraordinario.

Después de una serie de canciones, "Bigger than Us" fue la elegida para rematar la noche, como un emotivo agradecimiento la banda se despidió entre la lluvia de confeti y la entrega de su público.