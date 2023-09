Keane dará conciertos en México; TODO lo que debes saber para no perdértelos

Buenas noticias para los fans de Keane, pues la banda británica anunció que visitará México como parte de su gira mundial, con la cual van a visitar dos localidades muy importantes del país.

Keane, famosa por temas como "Somewhere only we know" y "Everybody's changing", iniciará su gira mundial en abril de 2024 y México sea el primer país que pisarán.

Cabe recordar que la última vez que Keane vino a México fue en 2019, la banda vino como parte del festival Corona Capital, lugar en el los fans celebraron la actuación de Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, Richard Huhes y Jesse Quin.

Fue a través de sus redes, especialmente su Instagram, que Keane dio a conocer la maravillosa noticia, la cual sale luego de que la agrupación envió un misterioso mensaje a sus fans a través de un video, lo cual desató rumores de que vendrían.

Con su gira “Hopes and Fears”, Keane va a celebrar 20 años de carrera musical y justamente van a visitar ese mismo número de ciudades en el mundo.

Keane va dar sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 1 de abril y posteriormente irá a Guadalajara, el 3 de abril, al Auditorio Telmex.

La preventa para los boletos de los conciertos de Keane será el miércoles 13 de septiembre a las 10:00 hora del centro de México y la venta general inicia el 15 de septiembre, por lo que te recomendamos que apartes la fecha y andes muy a las vivas pues posiblemente se agoten los tickets y las localidades.