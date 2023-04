Aurora estremece y llena de amor la CDMX con su concierto más grande hasta la fecha

El pop nórdico invadió el Pepsi Center de la CDMX, con el emotivo, bello y estremecedor concierto que ofrecieron Aurora y su telonera Hanna Storm, repleto de buenas vibras, baile y mensajes de amor.

Exactamente 20:00 horas, los fans gritaron emocionados cuando Hanna Storm debutó en los escenarios del continente americano, interpretando “Alive”. Visiblemente emocionada por escuchar a todos corear su nombre, no paró y siguió con "Breakfast".

Hanna Storm, la telonera de Aurora Raul Campos / Paraíso Mx

"¡Gracias!", gritó Hanna con la voz entrecortada por la impresión de todo el cariño que recibió por parte de los mexicanos. No obstante, la noruega se contuvo para poner a todos a bailar con "Let me out" y “Stranger”.

"Hola, me llamo Hanna Storm... ¡te amo!, ¡Gracias por estar aquí!”, expresó en español antes de interpretar la nostálgica "Till I Die" y "House of Cards", canciones tras las cuales recibió su peluche del Dr. Simi personalizado. Conmovida, se despido y le pidió a todos disfrutar de Aurora, no sin antes cerrar con "Untitled".

aurora en el Pepsi Center de la CDMX Raul Campos / Paraíso Mx

Tras una breve pausa, Aurora, la princesa noruega del pop, descendió ante los fans mexicanos, estando un tsunami de gritos de éxtasis que retumbaron en Pepsi Center cuando sonaron las primeras melodías de "Heathens", la cual fue seguida por "Blood in the Wine".

Aurora abandonó el manto de luces rojas y naranjas para saludar a su público y recibir con cariño los diversos muñecos que le lanzaron, entre ellos un Dr. Simi forjado a su imagen y semejanza, cerrando así el ciclo de los ahora tradicionales peluches farmacéuticos que inició hace unos años.

Aurora atrapa un Dr Simi Raul Campos / Paraíso Mx

"Creo que nunca había visto a una ciudad tan emocionada de verme... este es el show más grande que he tenido en una ciudad y estoy muy agradecida y honrada que fuera aquí en la Ciudad de México. Estoy muy honrada de este estar noche con ustedes. Veo que son un chingo de personas... Por eso asegúrense de darle espacio a la gente de enfrente, que puedan respirar... Si algo sucede avísenme”, pronunció Aurora ante los miles de fans que se hicieron presentes.

“Se que muchos esperaban con ansias este día... muchas gracias por darme su tiempo", agregó con una voz desbordante de dulzura, antes de cantar “Muder Song (5, 4, 3, 2, 1)”, canción que fue seguida por "Throught the Eyes of a Child" y “The River”, la cual se la dedicó a “la gente que carga mucho en si corazón… sé que muchos de ustedes lo hacen”.

Aurora en su concierto de la CDMX Raul Campos / Paraíso Mx

Tras cantar “All The Soft Inside”, Aurora manifestó la importancia de hacer lo que uno sienta en el corazón y en sus deseos: “Es importante hacer esta noche lo que se sienta bien: bailar, cantar… esta canción es sobre la libertad, vivan la vida que quieran. Bailen conmigo y sientan conmigo”, expresó como preludio a “Daydreamer”.

“¡Viva la México!”, gritó Aurora; “Todos los de atrás, ¿están bien? Los veo también a ustedes, no crean que no lo hago”, agregó antes de felicitar a un cumpleañero que estaba cerca del escenario e interpretar una versión acústica de "Exist for Love", a la cual le agregó unas estrofas en español: "Te amo... te amo... te amo...”.

Aurora con sus bailarines Raul Campos / Paraíso Mx

Tras recibir más muñecos caracterizados como ella, Aurora iba a dedicarle su siguiente canción a un fan suyo que conoció, que ese mismo día había sido dejado por su pareja y que se reencontró entre el público. Sin embargo, otra de sus guerreras se empezó a sentir mal, por lo que pidió agua para ella y le cantó a capella mientras los demás le permitían abandonar la multitud.

"Gracias por la paciencia". Esta siguiente canción se la dedico a todos los que tengan el corazón roto", reanudó la artista nórdica para así seguir su show con la melodiosa "A Potion for Love", a la cual le siguió su éxito “Runaway”, el cual todos corearon al unísono.

Aurora celebrando a sus fans mexicanos en su concierto de la CDMX Raul Campos / Paraíso Mx

Aurora siguió recogiendo todos los muñecos que le lanzaban mientras bailaba descalza en el escenario al ritmo del de "Churchyard", tema seguido por “The Seed”, la cual interrumpió para mandarle su solidaridad y apoyo a los pueblos originarios de México, manifestando su repudio al colonialismo: “Sé que México tiene una historia muy dolorosa... Le debemos mucho a la gente indígena”, pronunció.

Tras ello, Aurora cantó “Queendom” y la poderosísima “Running with the Wolves”, la cual hizo a todos sacar sus ínsitos primigenios para bailar.

🎶 Aurora dio una cátedra de su baile viral con "Cure for me"



📹: Raúl Campos pic.twitter.com/if2aJxRDb5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 16, 2023

La noruega hizo la finta de irse mientras sostenía un Kemonito de peluche, pero regresó al escenario con su gente para cantar “Cure for Me” y dar una cátedra de su baile viral en Tik Tok. Finalmente, la princesa nórdica cerró su espectacular concierto con “Giving Into the Love” y se despidió al ritmo mexicano de “El Mariachi Loco”.