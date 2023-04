Arctic Monkeys regresa a México; checa las fechas, venta y precios de boletos...

La banda Arctic Monkeys regresa a México en un show en solitario después de su presentación en el Corona Capital.

Arctic Monkeys están de gira en apoyo a su séptimo álbum de estudio, The Car, el cual fue nominado al GRAMMY por Mejor Performance Musical Alternativo (con “There’d Better Be A Mirrorball”) y dos BRIT Awards por Grupo del Año y Mejor Acto de Rock/Alternativo. El disco incluye los sencillos “There’d Better Be A Mirrorball”, “Body Paint” y “Sculptures Of Anything Goes”.

¿Cuándo se presentan los Arctic Monkeys en México?

Los Arctic Monkeys anunciaron en sus redes sociales que se presentarán en México el próximo viernes 6 de octubre en el Foro Sol de la CDMX y tendrán a dos invitados especiales que son Fontaines D.C. y The Backseat Lovers.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos para ver a los Arctic Monkeys?

Los boletos estarán disponibles en la Preventa a Fans a partir de las 10 AM hora local del viernes 14 de abril, en el sitio web oficial de la banda. Regístrate antes de las 4 PM hora local del jueves 13 de abril para obtener el acceso a la preventa.

La Gran Venta HSBC comienza el lunes 17 de abril a las 2 PM hora local por medio de www.ticketmaster.com.mx. La Venta General inicia el martes 18 de abril a las 2 PM hora local.