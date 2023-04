Hanna Storm trae a México su melódico pop noruego

La artista noruega Hanna Storm llega por primera vez al país como acto de apoyo de su paisana Aurora, con quien ofrecerá cinco muy esperados conciertos en el país, en los que además estrenará en el continente su EP debut, Somewhere Between Red and Blue, en el cual mezcla conceptos como el amor y el afecto con la melancolía y tristeza.

En entrevista con La Razón, la cantante originaria de Oslo aseguró que ni siquiera en sus sueños había pensado la posibilidad de actuar en la tierra de los dioses mexicas y confesó estar emocionada por presentarse, especialmente por lo que Aurora le ha contado respecto al cariño y calidez de los fans.

¿Cómo te sientes de venir por primera vez a México? Es asombroso, de hecho, ni siquiera he estado antes en el continente. Poder estar en México es algo que no podré describir aún hasta que esté allá, pero la verdad es algo con lo que ni siquiera había podido soñar… es un sueño hecho realidad.

¿Qué esperas de los fans mexicanos? He escuchado mucho sobre los fans de Aurora, que son muy amables, dadivosos de amor y acogedores, ella realmente me dijo que es la mejor audiencia ante la que puedes tocar. Esto me emociona mucho, sólo he escuchado cosas buenas de ellos.

Además, es la primera vez que presentarás tu EP en el continente… ¡Sí! De hecho, este es mi primer concierto en forma fuera de Noruega. Me va a acompañar un trío y todos estamos emocionados porque va a ser algo grande. La música es una mezcla entre lo orgánico y pop, pero también tiene cosas del jazz viejo, rock… por ello, los fans pueden esperar un montón de cosas diferentes en el show. Y espero poder esparcir algo de alegría y buenos sentimientos a todos.

¿Qué te inspiró mientras hacías tu EP? El EP es obviamente nuevo, pero también es viejo, en el sentido de que empecé a hacer las canciones casi hace tres años. El nombre el EP, Somewhere Between Red and Blue, viene de que yo quería decir algo con esos colores: el rojo usualmente representa algo cálido, el amor y el afecto, mientras que el azul es la melancolía y se le asocia con la tristeza. Me gustó el contraste entre estos dos porque la música es a veces una mezcla entre mucho amor, pero también tiene ese elemento triste… y de ahí vienen los temas

¿Tu vida misma es tu inspiración para tu música? Sí, necesitaba que las canciones salieran, como una forma de yo seguir adelante con mi carrera, porque han sido una gran parte lo que he sido musicalmente. Yo crecí rodeada de música y ésta siempre ha sido una parte fundamental en mi vida.

En el otoño de 2021, Hanna Storm firmó con Petroleum Records, la disquera de Aurora; su actuación en los festivales Vill Vest y By:Larm asombró al público y la crítica.

Empecé a hacer canciones de forma muy natural para decir cosas… incluso la primera que compuse era acerca de la primera vez que fui con un caballo, pero más adelante se convirtió en una forma de expresarme y defenderme, pues hubo mucho bullying cuando inicié a escribir temas adecuadamente. La música siempre ha sido mi forma de decir lo que tengo en el corazón… yo tengo la necesidad de escribir, no sé qué haría si no lo hiciera.

¿Cuándo empezaste a crear música? Desde chica tocaba el piano y la guitarra, pero empecé a escribir canciones cuando tenía siete años… sobre caballos (risas), pero a hacerlo bien inicié a los 11.

¿De dónde conoces a Aurora? Es una historia muy graciosa: empecé a trabajar con un management en Bergen y resulta que era el mismo de Aurora, incluso teníamos la misma disquera y Bergen es una ciudad muy pequeña, especialmente en lo que respecta a la música. Naturalmente, nos conocimos y ella fue super linda y amable. Como solista te puedes sentir muy sola en la industria, pero ella fue conmigo muy acogedora y me ha dado buenos consejos… nos hicimos buenas amigas.

¿Cómo la convenciste de ser su telonera? Ocurrió muy rápido, tenemos el mismo agente de contrataciones… no estoy segura de quién hizo qué, pero un día, así casual, me preguntaron si quería estar en México con Aurora. Fue muy divertido, hemos hablado sobre ello y estoy muy emocionada. De hecho, ya había sido su telonera en Oslo, la ciudad de donde soy, y fue un show muy lindo y un gran momento.

¿Qué artistas noruegos me recomendarías? ¡Muchísimos! Noruega es un país pequeño con mucha música buena: obviamente Aurora es espectacular, pero también tenemos a la maravillosa Sigrid… Susanne Sundfør es una leyenda en Noruega. La música de acá es muy buena y siempre está en crecimiento, eso me inspira… eso fue una de las razones por las que me mude a Bergen.

¿Qué planeas hacer en México, además de los shows? ¡Voy a turistear! Quiero ver muchos lugares, probar la legendaria comida mexicana… amo los tacos. De hecho, en Noruega hay algo llamado “los viernes de tacos”: todos en el país comen tacos, pero obviamente no es lo mismo que probar los auténticos de México.



Artista: Hanna Storm

Género: Pop

País: Noruega

Año: 2023 Somewhere Between Red and Blue

Somewhere Between Red and Blue