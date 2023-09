Ringo Starr sufre devastadora caída a medio concierto (VIDEO)

Ringo Starr se volvió tendencia en redes sociales y no por los conciertos que está dando, sino por la devastadora caída que sufrió en su más reciente show.

Los hechos virales ocurrieron durante el concierto que Ringo Starr ofreció en Nuevo México, Estados Unidos, en el cual se ve al ex Beatle sufrir su accidente.

En los videos que circulan en redes se ve el escenario del concierto, que se desarrolló en el Rio Rancho Events Center en Albuquerque, con los músicos sobre él, cuando de repente se observa a Ringo Starr a la distancia mientras sube a la tarima por uno de los costados.

Lo que pasó a continuación dejó a todos los fans de Ringo and His All-Starr Band con la boca abierta por lo ocurrido e incluso muchos se preocuparon por el bienestar del antiguo baterista de The Beatles.

Según los reportes, el concierto ya tenía dos horas de haber comenzado, por lo que salió de escena momentáneamente. Fue entonces cuando su banda comenzó a tocar la parte final de la canción “Give Peace A Chance”, Ringo Starr regresó corriendo.

No obstante, con lo que Ringo no esperaba fue con que se iba a tropezar con el escenario por andar a las prisas, cosa que ocasionó que no sólo se cayera, sino que saliera proyectado hacia adelante y se deslizara unos momentos en el piso tras el impacto.

Esta escena preocupó a todos, pues Ringo Starr tiene 83 años y una caída como esa podría significar consecuencias catastróficas para su organismo.

No obstante, el famoso sorprendió al ponerse de pie de un salto y correr hacia el micrófono y comienza a cantar el coro con su grupo.

Cuando acabó la canción, Ringo bromeó sobre lo sucedido y dijo: "Me caí solo para decirles esto: denle una oportunidad a la paz".