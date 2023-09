Eugenio Derbez y Loreto Peralta se juntan y así anuncian "No se Aceptan Devoluciones" en nueva versión | VIDEO

Eugenio Derbez y Loreto Peralta sorprendieron al reunirse 10 años después del estreno de la película que protagonizan juntos “No se aceptan devoluciones”.

A través de las redes sociales Eugenio Derbez y Loreto Peralta compartieron un video en el que se puede ver que se reunieron para recrear los posters oficiales con los que promocionaron la película hace 10 años, pero ahora ella ya no es una niña.

Así que parte de la sorpresa fue ver cómo cambiaron los dos protagonistas de la película en 10 años y vaya que sí emocionaron a los usuarios de Internet.

“Crecen tan rápido”, “Todas las veces que la he visto me ha hecho llorar”; “Lástima que en la película la niña no llegó a esa edad”, “10 años llorando con esa peli”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

“No se aceptan devoluciones” se reentrena en el cine

Eugenio Derbez y Loreto no solo sorprendieron por su transformación física en 10 años, sino porque en el video anunciaron que la cinta que hizo llorar al público volverá a ser estrenada en el cine.

Según la información, la película estará disponible en las salas de Cinepolis a partir del 28 de septiembre para que los fans vuelvan a vivir la experiencia de ver nuevamente "No se aceptan devoluciones" y dejarse emocionar por esta emotiva historia.

"Un día como hoy pero de hace 10 años, #NoSeAceptanDevoluciones llegó a los cines en México. Y este 28 de septiembre se reestrenará en las salas de Cinépolis en México", escribió Eugenio Derbez en su publicación de las redes sociales.