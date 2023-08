Vadhir Derbez anuncia nuevo tema sobre usencia paterna; esto dijo Eugenio Derbez

Vadhir Derbez, actor y cantante, anunció que hoy lanza un nuevo tema titulado "Morrito", el cual profundiza sobre las relaciones entre los padres y los hijos. El hijo de Eugenio Derbez señaló que espera que la canción sea una invitación a reparar y no un reclamo.

"'Morrito' habla de la huella que nuestros padres nos dejan, tanto las cosas buenas como las malas pueden ser un regalo si las sabemos identificar", dijo el cantante a medios de comunicación. Derbez reveló que escribió el tema en un momento muy complicado de su vida, en el que se sentía muy deprimido, aunque le estaba yendo muy bien.

El tema surge luego de que Vadhir Derbez estuvo acudiendo a terapia a sanar temas personales, familiares y profesionales. Asimismo, el cantante reveló que espera que muchas personas se sientan identificadas con la letra de su nuevo tema musical.

"Aunque me quebraste te perdono", dice un verso del nuevo tema, el cual verá la luz hoy en plataformas digitales, pero a pesar de lo fuerte que puede sonar, el cantante espera que la canción no sea de reclamo, sino de diálogo y reconciliación.

"Mis papás me dieron unas grandes herramientas, ambos son unas personas increíbles. (...) Mi mamá me ha enseñado a confiar en mí, a salir de mi zona de confort. Mi padre, de manera un poco más dura, me enseñó a siempre estar listo, a nunca quedarme conforme con lo que tengo", detalló Derbez a medios de comunicación.

Asimismo, señaló que en la actualidad su relación con su padre, el comediante Eugenio Derbez, es muy buena y señaló que tomó bastante bien el tema musical: "Mi padre me dijo que siempre me enseñó a crear desde un lugar de honestidad, no tratando de encajar", dijo Vadhir Derbez.

