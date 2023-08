Acusan a YosStop de ofrecer terapia sin tener cédula profesional; esto responde la influencer

Hace unos días, la influencer YosStop volvió a entrar al ojo del huracán, pues comenzaron a circular rumores de que la youtuber comenzó a dar terapia psicológica sin tener cédula profesional, lo que sería un delito.

Ante estas acusaciones, Yoseline Hoffman, como en realidad se llama la influencer, salió a desmentir las acusaciones y explicó cuál es la situación del servicio que ofrece. Fue a través de un video en redes sociales que YosStop dijo que en 2022 abrió la página Yo Soy Balance: "En donde di mi workshop que daba desde 2019 de forma presencial, lo empecé a dar online y en esta plataforma empecé a meter diferentes cosas de las que yo he hecho y me he certificado, como yoga, meditación, health coaching", detalló.

La influencer detalló que en ese proyecto trataban con cada persona y se hacía un trabajo especializado para cada uno de sus clientes. Hoffman aseguro que luego de saber qué es lo que necesitaba la persona en cuestión, se le direccionaba con un especialista.

Asimismo, la youtuber exhibió que a raíz de las acusaciones, hechas por cuentas de psicólogos y especialistas, ha recibido comentario de odio y amenazas, lo que sentenció. Además, aseguró que hay personas que le han pedido que por favor les de terapia, pero que ella se ha negado rotundamente y apuntó que ni siquiera tiene tiempo.

¿Quién acusa a YosStop de dar terapia?

Se trata de Scarlette Espinoza, psicóloga quien señala que la página Yo Soy Balance está ofreciendo servicios de psicología. La usuaria de X, antes Twitter, Meredith G se dio a la tarea de averiguar lo que en realidad ofrece la influencer y esto descubrió.

"Justo en la página de “YoSoyBalance” habla que combina lo de ser health coaching con psicología y su experiencia de vida. Incluso habla sobre un proceso “de sanacion”. Y vean nomas algunos de los precios $5mil pesos por 6 sesiones", escribió la internauta.

"Una vez más se les reitera, el coaching o Health coach, NO ES UNA PERSONA PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL. Las personas que estudian psicología como licenciatura, tienen que seguir con su formación de postgrado para poder dar psicoterapia. Espero esta info les sirva", puntualizó la usuaria, quien asegura es psicóloga y sexóloga.

📍YossStop coach de vida. ¿?



La psicóloga Scarlett Espinoza denunció en sus redes sociales unos supuestos servicios de psicología que YossStop está brindando a través de su nueva página/IG “YoSoyBalance”. Así que me puse a investigar que servicios se ofrecen + pic.twitter.com/Gfeq86FWkr — Meredith G 🛋️✨ (@MerGarza) August 25, 2023

DGC