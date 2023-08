Taylor Swift en México 2023: Clonan boleto de Ricardo Peralta y se queda sin entrar al concierto

Ricardo Peralta dijo a través de redes sociales que no pudo ingresar al concierto de Taylor Swift debido a que su boleto resultó clonado. El influencer señaló a través de historias de Instragram que después contará la anécdota completa.

El The Eras Tour de Taylor Swift por fin llegó a la Ciudad de México y la euforia por la primera vista de la cantante originaria de Pensilvania está causando furor entre el público nacional, quien se mimetizó por completo para el veno y se entregó por completo en las casi tres horas de concierto que dio Taylor Swift en el Foro Sol.

“México, me están haciendo sentir increíble. Me están haciendo sentir poderosa. Me hacen sentir que hoy puedo tocar por primera vez en México (…) Toda mi carrera he estado soñando tocar aquí. Estoy muy emocionada, gracias por venir a vernos”, dijo la cantante durante el show.

Personalidades de todos los ámbitos compartieron que acudieron al recinto capitalino a ver a la artista, quien logró vender todas las localidades en todas las fechas que abrió en la Ciudad de México.

Fue el propio Ricardo Peralta, conocido youtuer y ganador de Master Chef Celibrity, quien anunció que acudiría a ver a la cantante de "Cruel summer". El influencer compartió historias de Instagram en las que se le ve triste, afuera del recinto sin lograr entrar al magno evento.

Ricardo Peralta se queda sin entrar a ver a Taylo Swift. Foto: Instagram

Más tarde, dijo que después platicaría toda la experiencia completa y señaló y siguió compartiendo memes que sus seguidores le hicieron lamentando la situación. No se sabe si el influencer acudirá a ver a la cantante en alguna de las fechas que restan.

Fue con 44 canciones que la cantante enloqueció a un Foro Sol abarrotado en tres horas y media de espectáculo. Todavía le quedan 3 fechas a la cantante y se espera que se vivan con la misma intensidad.

DGC