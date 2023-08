Barbie será reestrenada en el cine con nuevas escenas nunca antes vistas

No en vano lleva reacaudados mil 300 millones de dólares, convirtiéndose así en una de las películas con más éxito en la historia del cine. Barbie está de vuelta y su regreso es mucho mejor de lo que pudiste haber imaginado.

Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling, están listos para deleitarte una vez más en los cines, pero no en cualquier formato, sino en uno que ha maravillado al mundo, además de traer consigo nuevas escenas post créditos que no habías visto jamás, así que... ¡Prepárate porque la Barbiemanía no ha terminado!

¿Cuándo y en dónde será reestrenada Barbie?

Warner Bros. anunció que Barbie será reestrenada en formato IMAX en Norteamérica y en algunos mercados internacionales (crucemos los dedos para que entre esté contemplado nuestro México lindo y querido), a partir del 22 de septiembre.

Eso sí, sólo estará en cartelera durante una semana. "El entusiasmo mundial por Barbie ha sido algo abrumador, aleccionador y profundamente conmovedor. Muchos fans de Barbie nos han acompañado en este viaje y no tenemos palabras para agradecerles su apoyo a la película y el que hayan compartido su experiencia con Barbie en los cines, en las redes sociales y en todo el mundo. Hicimos Barbie para la gran pantalla, por lo que es emocionante poder proyectarla en IMAX, la pantalla más grande de todas. Como agradecimiento especial a los fans de Barbie, estamos encantados de compartir un poco más del increíble trabajo de nuestro reparto y equipo a través de nuevas imágenes especiales inéditas que esperamos que el público disfrute", indicó Greta Gerwig en un comunicado reciente.

Barbie será reestrenada en pantalla IMAX. Especial

Veamos la versión de Greta, pero ahora en IMAX

Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de Warner Bros. y Andrew Cripps, presidente de distribución internacional de la compañía, refirieron también que lo único que le faltaba a Barbie era que los fans la pudieran ver en IMAX.

"Si había algo que faltó en esta estrategia ganadora de Barbie, fue el poder poner la singular visión de Greta en pantallas IMAX de primera calidad durante el competitivo corredor veraniego. El hecho de que Barbie todavía atraiga a un público numeroso en todo el mundo, en su sexto fin de semana en cartelera, habla de la calidad de la película y del entusiasmo del público por la historia. Greta, Margot, Ryan y todos los involucrados en Barbie no sólo han captado, sino también han mantenido la atención de los cinéfilos de todo el mundo y estamos encantados de darles la oportunidad de ver Barbie, ya sea por primera o quinta vez, en un formato tan experiencial como IMAX", sentenciaron.