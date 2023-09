Alejandro Fernández se burla de Pepe Aguilar y su familia, y él le responde: 'Pobrecito pen**'

Alejandro Fernández será no querido por muchos, pero en uno de sus últimos conciertos hizo algo en favor de la patria, pues se burló de Pepe Aguilar, Ángela y el resto de los integrantes de esa familia que se dice ser muy mexicana, pero e más gringa que Yahritza y sus hermanos.

Todo empezó cuando en su concierto, Alejandro Fernández invitó a su hijo al escenario, pero solo lo anunció como Alex; el, tras subir, lo completó diciendo “Fernández”.

Ante esto el Potrillo se le dejó ir con todo a los Aguilar y ni siquiera se molestó en suavizar su pensamiento de que Ángela no tiene talento y aún así Pepe hace todo lo posible para moverla y hacerle una carrera.

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerle algo a todo el público, entonces, hoy, esta noche quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex… ni modo que Aguilar, pend****, ahí si me preocuparía mucho…”, pronunció Alejandro Fernández desatando risas y alabanzas entre los asistentes.

Como era de esperarse, Pepe Aguilar no soportó y decidió responderle a Alejandro Fernández, pero a diferencia del hijo de don Vicente, él se limitó a sacar una indirecta muy de tía tóxica, acompañada de una foto bonita de sus vacaciones.

Alejandro Fernández hizo enfurecer a toda la Dinastía Aguilar con este comentario 🔥 pic.twitter.com/OyvqRL2IWO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 20, 2023

“No te enojes con los pend**** no son malos, solo están pend****. Inhala, exhala, piensa: pobrecito, está pend****”, fue el mensaje que compartió Pepe Aguilar, el cual ni siquiera escribió él, pues fue un reposteo de una cuenta random.

“Feliz miércoles!!! Usen este post como mandra el día de hoy”, agregó para nada ardido con Alejandro Fernández.

El Potrillo no ha salido a responderle a Pepe Aguilar, pero es posible que vuelva a humillar a la llamada dinastía Aguilar en otro de sus shows, nomás para seguir hiriendo el ego de Pepe y los hijos que tanto quiere que sean famosos.