Ángela Aguilar responde al 'hate' en redes sociales; 'estas cosas me duelen'

Angela Aguilar es uno de los personajes más polémicos en la actualidad. Y es que la joven hija de Pepe Aguilar ha hecho una serie de desafortunados comentarios que han encendido la furia implacable de los internautas.

A través de un video en su cuenta de Youtube, la cantante de regional mexicano habló sobre cómo le ha afectado el bullying que ha recibido a través de las redes sociales. Asimismo, agradeció a los fans que continuamente la han apoyado a lo largo de su carrera.

Algunas de las polémicas de Ángela Aguilar

Una de las polémicas más recordada es de la joven cantante fue cuando llamó señora a Selena, la Reina del Tex-Mex. Y es que internautas señalaron que la interprete de "Qué agonía" constantemente lucía atuendos similares a la de la leyenda de la música chicana.

“Imagínate que Selena intente ser yo, bueno no había nacido cuando ella estaba cantando, además ella era ya una señora más grande, yo tengo 16 años”, dijo en ese momento Ángela Aguilar.

La vez que Angela Aguilar llamó “señora” a Selena pic.twitter.com/T7g2jJ58a9 — Lo + viral (@VideosVirales69) July 10, 2023

Otro de los momentos más polémicos de la carrera de la hija de Pepe Aguilar fue cuando aseguró que es 25 por ciento argentina. Esto luego de que la albiceleste se coronara como campeona del mundo en el mundial de Qatar 2022.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en una serie de fotos que tiene casi un millón de likes y miles de comentarios.

Angela Aguilar explica cómo le ha afectado el hate en redes sociales

En un video publicado en su cuenta de Youtube, la cantante recordó los momentos buenos que ha vivido en lo que va del año y señaló cómo le afectan los malos comentarios: "Te enseña lo importante de las cosas malas, cuando pasa una situación fuerte te enseñaba quién estaba para mí, quienes eran mis verdaderos amigos y familia", dijo Ángela Aguilar.

"Este año crecí como 10 años, he madurado por necesidad. J Balvin tiene una canción que se llama Niño Soñador pidiéndole perdón porque no sabía lo que era ser un cantante", apuntó en el video la joven cantante.

Asimismo, cerró asegurando que siempre se ha mantenido honesta y que ha intentado llevar su carrera lo mejor posible: "Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape. Tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil", dijo.

"Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus logros, pero ya no más. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio", concluyó Ángela Aguilar.

