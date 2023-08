En plena gira de RBD Anahí revela que sigue sin poder escuchar; 'no me puedo afinar'

Hace un par de de meses, la cantante y actriz Anahí compartió que fue ingresada a un hospital luego de sufrir un accidente en el oído durante una prueba de audio. A pesar de que ha sido tratada, la intérprete de "Sálvame" reveló que aún no se recupera y que incluso sigue sangrando.

De acuerdo con la propia Anahí, la lesión ocurrió luego de que un objeto se atorara en su oído. Al intentar sacarlo fue que se lastimó. A través de redes sociales la cantante reveló que se trató de una perforación de tímpano, la cual le provocó un intenso dolor, la pérdida de la escucha y el ingreso al hospital de emergencia.

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

“No oigo nada, así que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano... Estoy en shock. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”, apuntó Anahí, quien ya comenzó su gira con RBD en Estados Unidos.

A uno meses del incidente y tras haber sido tratada, Anahí reveló que todavía no escucha y que incluso ha presentado sangrado. Fue en una entrevista transmitida por el programa "Sale el sol" que la integrante de RBD dio detalles sobre su estado de salud.

“Ay, no oigo nada; ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”, dijo la cantante, quien señaló que no se puede afinar y no sabe si canta bien o no.

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no”, explicó en dicha entrevista.

DGC