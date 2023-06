Daniela Spalla: Me gusta que mis canciones sean lapidarias

La música de Daniela Spalla cala profundo, pues en sus temas narra historias de desamor, con versos precisos, melodías envolventes y frases lapidarias, que las vuelven románticamente melancólicas. La compositora argentina dijo a La Razón que su próximo álbum, DARA, es más estridente que sus predecesores y reveló de dónde vienen las historias que podemos escuchar en sus canciones.

“Vete de una vez”, “Amor difícil” o “Estábamos tan bien” son temas de desamor, que transportan a quien los escucha a una escena dramática y lo envuelven en una ola de sensaciones tristes, pero al mismo tiempo incitan a bailar, como para disfrutar el desconsuelo. En entrevista, Spalla comentó que mucho de eso viene de experiencias propias, así como de situaciones que le ha tocado ver a su alrededor.

“La primera canción que escribí fue ‘Amor difícil’. Con esta dije: ‘Ok, esta canción sí es diferente’. Y la hice porque vi que una amiga tenía una historia así. Después fue interesante; fue medio premonitoria, porque luego a mí me empezó a pasar algo similar”, contó la artista nominada al Grammy Latino por Ahora vienen por nosotros (2014).

“La mayoría de las canciones son experiencias personales, pero hay otras que vienen de algo que vi. Y, de todos modos, hay algo de ficción también, mi vida no es tan emocionante, ni es tan sufrida como para darle material a todas las canciones”, apuntó la compositora, quien recientemente lanzó los primeros tres sencillos de su próxima producción: “Flores”, “Canciones Tristes” y “Calle sin salida”.

Asimismo, detalló que en cada relato de una canción hay lugar para la exageración: “Si una historia se da en un cuarto chiquito, pongo esa situación en un bar o a la distancia, como en transatlántico. Voy armando como un poco con la imaginación esas historias”, comentó la intérprete de “Te veo a la salida”, quien es originaria de Córdoba, Argentina, y radica en México.

En DARA hay una cosa más electrónica y en las letras habla desde mi lugar. ¿Cómo manejo yo esta situación? Me pudo haber llegado no porque yo lo haya elegido, pero yo sí tengo la posibilidad de saber qué hago con esta situación. Si me quedo acá, si me voy, si decido trabajarla

Daniela Spalla, Cantante y compositora

Daniela Spalla tiene previsto el lanzamiento de DARA, su nuevo álbum de estudio, para el 26 de octubre de este año. La compositora describió al nuevo material como “estridente” y señaló que tiene un sonido mucho más pop: “Es mucho más estridente el sonido, más brillante. La voz está más al frente. Es un disco en el que hemos trabajado con elementos electrónicos que en Camas separadas y Puro teatro casi no están”, explicó.

Spalla compartió que “Flores”, uno de los tres sencillos del nuevo material, es una anécdota del pasado: “Dice: ‘Mírame aquí cantando historias viejas’, es un recuerdo, es una historia muy vieja, en donde, para tapar la falta de compromiso había muchos regalos. Hay una frase que esa persona me decía: ‘Bueno, sí, yo quizá no estoy tan presente o no te llamo tanto cuando me voy de viaje, pero siempre te mando regalos’, y a mí no me importaban los regalos. Entonces Flores hace referencia a todos estos regalos que venían para tapar eso, la falta de compromiso, de amor verdadero”, relató la compositora.

Los temas de Daniela Spalla se caracterizan por tener versos precisos y frases lapidarias. La cantante apuntó que esto es algo que la gente cercana le ha hecho notar: “Yo no las veía como lapidarias, para mí era importante ser precisa con lo que decía y creo que esa precisión es lo que las vuelve lapidarias, porque no te da lugar a escapar, no te da lugar para una doble interpretación. Estoy limitando a estas palabras porque para mí esto es lo que está pasando, para mí esto es lo que me estás haciendo sentir o lo que estoy sintiendo. Y me gusta que sean así de lapidarias”, externó la vocalista.

Daniela Spalla se presentará en febrero de 2024 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo que representa para la artista un logro: “Es un sueño, un sueño de muchísimos años. Es un lugar donde puedo dejar volar la imaginación por el tipo de escenario que es. Una fantasía y es un logro de mucha gente, de la comunidad de seguidores que me apoyan desde el primer disco”, concluyó.

Antes de pisar por primera vez el escenario del Coloso de Reforma, la intérprete prepara este año, en septiembre próximo, un concierto íntimo en el Teatro Metropólitan.