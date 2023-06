La Casa de los Famosos México: Ferka es la tercera eliminada y en redes celebran su salida

Ferka es la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México y los fans del programa están felices porque ella era la menos querida del programa.

La salida de Ferka se dio en medio de una polémica con Sergio Mayer, ya que en el posicionamiento el actor se le fue a la yugular a la actriz y menospreció su carrera artística y le dijo que ella ni siquiera debería estar en La Casa de los Famosos México.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar nominada, de hecho no debería de estar ni siquiera en La Casa de los Famosos. No sé si te das cuentas: estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias que es Raquel y que es Bárbara, sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que no ha generado empatía, sino vergüenza”, fueron las fuertes declaraciones de Sergio Mayer.

Asimismo, aseguró que lo que sí le reconoce a Ferka es su sangre guerrera “pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo. Yo no te considero un rival importante, es por eso que quiero que ya te vayas”, concluyó el actor.

Ferka no dudó en defenderse y le dijo a Sergio Mayer que él tampoco tiene las cualidades para ser un líder y lo acusó de aplastar a su gente para sobresalir.

Exhiben a Ferka por hacer complot en La Casa de los Famosos México

Los usuarios que están pendientes de la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México captaron a Ferka escribieron en un papel a escondidas y dejándolo debajo de sus cosas en el cuarto.

Según los fans en ese papelito Ferka está escribiéndole a sus compañeros por quiénes tienen que votar en las próximas nominaciones.

“Que esto se sepa cuarto cielo están escribiendo en un papel”, “Sanción para Ferka Raquel y Barby”, “A Ferka ya le dijeron que no puede hacer complot. Esta es la segunda vez que lo está haciendo, se supone que la tienen que sacar directamente”, “No se puede dejar pasar esto”, fueron los comentarios de algunos usuarios.