La Casa de los Famosos México: ¿Qué le pasó a Ferka en los labios?

Ferka de La Casa de los Famosos México es una de las participantes más polémicas por sus pleitos con los integrantes del team infierno, sin embargo, también ha llamado la atención las forma de sus labios por la que ha sido blanco de críticas.

Los usuarios de las redes sociales que apoyan al team Infierno se burlaron de los labios de Ferka y la han apodado “La labios de molleja”, pues les llama la atención que tiene el labio inferior muy pronunciado y con abultamientos.

¿Qué le pasó a Ferka en los labios?

En su estancia en La Casa de los Famosos México, Ferka rompió el silencio sobre lo que le pasó en la boca y contó que fue porque se sometió a un tratamiento estético que no tuvo buen resultado.

No está duro, no es malo, lo que pasó es que lo que me metieron hizo reacción y se quedó ahí, porque no se me bajó. Había quedado bien padre Ferka

Asimismo, la participante del team Cielo explicó que sí hay una forma en la que puede volver a la normalidad, pero sería someterse a una cirugía en la que le tienen que abrir el labio para rasparle los restos del ácido que se le quedó ahí.

Ferka revela la verdad de qué le pasó a sus labios Foto: Especial

“Hable con el cirujano. Si me lo quisiera quitar es abrirle el labio, me raspan otra vez y quitármelo y otra vez tendría que ponérmelo. Gracias a Dios no me lo puse arriba, fue solo que no se me desvaneció. No me molesta, yo estoy feliz, es mi cuerpo, ya lo abracé”, mencionó Ferka.

Ferka y su antes y después de las cirugías

Ferka inició su carrera artística al estudiar actuación en el CEFAT, escuela de TV Azteca y tras graduarse estuvo participando en algunas telenovelas y series de televisión como por ejemplo, Pasión morena, Quererte así, Destino, Se busca un hombre, Rosario Tijeras y Señora Acero 4: La Coyote son algunas de ellas.

A través de ese tiempo tuvo varios cambios físicos, en redes sociales circula una foto de Ferka en el que se aprecia cómo se veía la actriz antes de llegar a los realities shows.

Se le ve una nariz más ancha, las mejillas más pronunciadas y por supuesto los labios mucho más delgados, por lo que a simple vista se observa que se habría hecho una rinoplastia, bichectonía y añadido relleno de labios. Actualmente Ferka se ve irreconocible a como estaba antes.