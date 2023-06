Ferka dice que la nominaron en La Casa de los Famosos por ser mujer y en redes la tachan de 'falsa feminista'

La actriz Ferka fue una de las nominadas en La Casa de los Famosos México, sin embargo, ella no quedó muy contenta con esta decisión de sus compañeros, por lo que acusó que detrás esto había machismo.

Luego de que se acabó la transmisión en el Canal 5, Ferka se puso a platicar con una de las cámaras de La Casa de los Famosos México y aseguró que los habitantes del programa no quieren a las mujeres, ya que en esta ocasión son tres las que están en peligro de eliminación.

“No se vale, ya llevan a Marie Claire, Sofía, van por pura mujer, no entiendo que tanto les pica que una mujer indefensa, madre, abnegada, que sale a buscar la lucha y poner en alto el nombre de las mujeres les pique tanto. Ya fueron dos”, dijo Ferka en La Casa de los Famosos México.

Critican a Ferka por decir que la nominaron por ser mujer Foto: Especial

Sergio Mayer le responde a Ferka: ‘Eso es muy bajo’

Cuando Ferka estaba dando su discurso “feminista”, Sergio Mayer entró y no dudó en responderle a María Fernanda Quiroz.

“Eso es muy bajo, aquí no es si es hombre o mujer, son personalidades”, indicó el exintegrante de Solo para mujeres. A lo que la bailarina solo contestó: “Yo solo decía”.

Usuarios acusan a Ferka de ‘falsa feminista’

Los usuarios de Internet se molestaron con los comentarios de Ferka y la acusaron de ser una ‘Falsa feminista’, pues recordaron que en La Casa de los Famosos México hizo llorar a Bárbara, además de que hizo comentarios transfóbicos contra Wendy Guevara.

“No tiene que ver con que son mujeres o no, es la actitud y sus acciones las que las pones en esas situación y Ferka tiene una actitud muy nefasta”, “Ferka no seas traumada no es cuestión de género no te victimices, por mujeres como ella es que las nuevas generaciones no entienden lo que es el verdadero feminismo”, “Cómo quiere manipular a la gente con eso, falsa Ferka”, “A la Ferka de plano no le funciona su falso feminismo”, fueron algunos de los comentarios.