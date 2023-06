VIDEO. Ferka insulta a Wendy y le hace 'comentario transfóbico' en La Casa de los Famosos ¿Qué le dijo?

Ferka está sacando sus verdaderas intenciones sobre Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México y es que la influencer ya que dejó de que la actriz le hizo comentarios transfóbicos en el programa.

Wendy se reunió con su team infierno y les contó de una situación incómoda que vivió con Ferka durante la fiesta en la que María Fernández Quiroz se golpeó la cabeza por querer hacer una coreografía peligrosa.

La integrante de Las Perdidas señaló que Ferka se le acercó para decirle: “Ya quisieras que se te asomara la vagin…”, a lo que Wendy se defendió y le respondió que ella estaba muy feliz teniendo senos y parte íntima de hombre.

Wendy Guevara incluso le contestó con un albur para hacerle saber a Ferka que sus comentarios no le iban a afectar.

Emilio Osorio comentó que él estaba presente cuando Ferka le lanzó el comentario transfóbnico a Wendy y le señaló a su compañera que la actriz y bailarina está detrás de la influencer desde la fiesta en la que se cayó.

Ferka te está pisando desde la fiesta Emilio Osorio a Wendy Guevara

te puede interesar Wendy Guevara ya tiene novela, programa y podcast al salir de La Casa de los Famosos

Wendy Guevara señaló que ella no se enoja por los comentarios que le hagan, pues indicó que ella así se lleva, pero con los hombres y no con las mujeres, sobre todo porque con Ferka no ha tenido una cercanía de amistad.

Ferka le hace caras a Wendy cada que la ve

Desde que inició La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara resaltó que Ferka siempre le hacía caras, incluso por eso la nominó la primera semana.

Por otra parte, los fans de Wendy confirmaron que Ferka mira a la youtuber con una actitud retadora.

Ahora, tras la denuncia de Wendy parece que Ferka será la próxima eliminada si queda nominada este miércoles, ya que los fans de Wendy están muy enojados por el comentario que hizo la bailarina.