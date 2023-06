Wendy Guevara se enoja con Nicola y pide que no voten por él; ¿Fue culpa de Ferka? (VIDEO)

Wendy Guevara de explotó en La Casa de los Famosos México contra Nicola, Sergio Mayer y Poncho de Nigris y después se exhibió que todo fue culpa de Ferka.

Los famosos tuvieron una fiesta estilo barrio de Tepito en la casa, en la que se disfrazaron como Albertano Santa Cruz o como los personajes de Las Nacas.

La fiesta fue un momento de relajación para algunos, pero no para otros y es que cuando terminó la celebración Wendy, pasada de copas, se enojó con sus compañeros del cuarto y arremetió contra ellos.

Le dijo a Poncho de Nigris que su esposa es la bonita de la relación y que gracias a ella él tuvo hijos bonitos, mientras que a Nicola se le fue con todo diciéndole que solo la usa por sus seguidores.

Así que Wendy pidió una cámara en La Casa de los Famosos México y le dijo a sus seguidores que no lo apoyen, porque ella no lo apoya y que varios le han dicho que se acercó a ella para figurar en la casa, pero la influencer señaló que a ella eso no le importa porque Nicola le cae bien, pero cómo él sacó el tema a la conversación, por eso le dijo a sus fans que ya no apoyen al deportista.

Destapan que Ferka fue la que incitó a Wendy a pelear con Nicola

Al día siguiente de la fiesta, Wendy Guevara se despertó con resaca y sus compañeros de La Casa de los Famosos México le contaron todo lo que hizo, ella sabe que peleó con Nicola, porque le preguntó si ya no se iban a hablar.

Pero Sergio Mayer señaló que todo el pleito se desató porque Ferka fue la que se le acercó a Wendy a decirle que Nicola la estaba utilizando por sus seguidores. La influencer le dio la razón y Mayer destacó que la que sembró el semilla de la desconfianza en Wendy fue Ferka.

Por su parte, el exsolo para mujeres recordó que Ferka incita a su novio Jorge Losa a que también juegue con Wendy a coquetearle para figurar como Nicola