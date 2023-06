Wendy Guevara ya tiene novela, programa y podcast al salir de La Casa de los Famosos

Wendy Guevara es la estrella de La Casa de los Famosos México y tan es así que los fans han rebautizado el programa como La Casa de Wendy y otros famosos.

El carisma, autenticidad y los comentarios de Wendy Guevara la han convertido en la favorita del público y todavía no sale del reality show y ya tiene varias propuestas de trabajo en puerta.

Wendy Guevara tiene su propio programa dentro de La Casa de los Famosos México Foto: Especial

Wendy Guevara estará en novela de Juan Osorio

La influencer comparte habitación con Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka, y la integrante de Las Perdidas le pidió al joven cantante y actor que le pidiera a su papá que la metiera a una telenovela a cambio de no nominarlo.

“Dile a tu papá que me meta a un novela y no te nomino”, le dijo Wendy de broma y Emilio no dudó en mandarle un mensaje a su padre que es un famoso productor de Televisa.

Juan Osorio acudió afuera de La Casa de los Famosos México a echarle porras a su hijo y aprovechó para informarle a Wendy que ya tenía un papel en su próxima producción.

Quieren a Wendy de conductora en Cuéntamelo ya

Asimismo, las conductoras del programa de revista Cuéntamelo ya también fueron a los alrededores de La Casa de los Famosos a expresar su apoyo a los artista y ahí le informaron a Wendy que ya tiene su lugar apartado como conductora del show en el que participan Roxana Castellanos, Cynthua urias y Odalys Ramírez.

La influencer alista su propio programa estilo podcast

En La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara hizo su propio programa llamado “Resulta y resalta” con el que ha entrevistado a sus compañeros para “sacarles la sopa” de sus polémicas.

La amiga de Wendy, Marcela señaló que ya registró el nombre de “Resulta y resalta” ante el IMPI para que cuando la influencer salga pueda hacer uso de su creación como programa o podcast.