¿Quién es Wendy Guevara de La Casa de los Famosos? Así fue su transformación a mujer

Wendy Guevara es una de las participantes favoritas de La Casa de los Famosos México, pues ha conquistado al público con su carisma y su actitud relajada y honesta.

Sin embargo, Wendy Guevara, antes de convertirse en una popular influencer tuvo una vida difícil y ella misma ha revelado momentos duros, como el día de la violaron cuando era menor de edad.

¿Quién es Wendy Guevara de La Casa de los Famosos México?

Wendy Guevara es originaria de León, Guanajuto, nació el 12 de agosto de 1993, por lo que actualmente tiene 29 años. Nació bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas.

La influencer tiene dos hermanos y dos hermanas con quienes fue creciendo en una situación de violencia, ya que su papá: Francisco Guevara, era alcohólico y drogadicto y golpeaba a su mamá Fabiola Vázquez.

Wendy Guevara ha contado en distintas ocasiones que tenía que esconderse de su papá para que no la regañara, pues él no estaba de acuerdo con la orientación sexual de la influencer.

Así era Wendy Guevara de niño Foto: Especial

La creadora de contenido ha manifestado que desde niña le hicieron bullying en la primaria y en la secundaria.

Cuando tenía cinco años la atropelló un auto y casi muere, pero logró superar ese momento y salió adelante.

Otro momento difícil fue cuando la violaron, en La Casa de los Famosos México contó que un hombre mayor abuso de ella y que la lastimó tanto al grado de provocarle el sangrado. Dijo que fue a denunciarlo, pero que el mayor trauma fue la revisión con los médicos legistas.

“Cuando me violaron sí fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y cómo yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me sacó sangre y todo”, mencionó Wendy Guevara.

No sé qué me traumó más, si eso o tres doctores. Yo temblaba del miedo, de lo que había pasado o los golpes, mi ría se peleó con la mamá del chavo Wendy Guevara

Así era Wendy Guevara de adolescente antes de su transformación a mujer Foto: Especial

Después conforme fue creciendo sus papás la aceptaron y eso le dio más seguridad. Asimismo, Wendy cuando se volvió mujer dijo que había sido trabajadora sexual,

El video de Las Perdidas

Wendy Guevara se volvió famosa cuando ella y su amiga Paola Suárez se viralizaron en un video en el que gritan que están perdidas en el bosque.

Wendy contó que en realidad no estaban perdidas, sino que hicieron el video de broma, pues iban acompañadas de dos hombres, quienes luego se fueron a comprar alcohol y se tardaron tanto que pensaron que las habían abandonado, pero no fue así.

Tras ese video se volvieron muy famosas y comenzaron a hacer transmisiones en vivo, en donde contaban historias de su vida mientras comían o se maquillaban, posteriormente sumaron al team a Kimberly y ahora son tres Las Perdidas.