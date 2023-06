Wendy Guevara defiende a Gloria Trevi de su pasado con Sergio Andrade: 'Todas fueron víctimas'

Wendy Guevara habló de Gloria Trevi en La Casa de los Famosos México y la defendió asegurando que ella y todas las demás chicas fueron víctimas de Sergio Andrade.

Todo sucedió en una conversación que la influencer tuvo con Sergio Mayer y Poncho de Nigris en la que sacaron el tema de Gloria Trevi, a lo que Wendy señaló que la cantante no podría ser culpable de las cosas que le inculpan pues ella se la pasaba trabajando.

Además, dijo que Sergio Andrade era quien usaba el nombre de Gloria Trevi para atraer a chicas, pues les prometía convertirlas en una gran estrella como Gloria.

Todas son víctimas, él les decía que las iba a hacer una estrella como a ella. Ella estaba enamorada. Yo pienso que cuándo tenía tiempo de andar en las cosas que decían que hacía si tenía conciertos y un ching… de mam… Wendy Guevara sobre Gloria Trevi

Asimismo, Wendy Guevara dijo que la música de Gloria Trevi la ayudó a aceptarse como mujer trans y salir de clóset.

Señaló que cuando escuchó el tema de “Todos me miran” fue cuando se inspiró porque Wendy sentía que ese tema hablaba de su vida personal.

“Yo quiero mucho a Gloria. Conecté con ella cuando estaba chavilla, me sentía con la presión de no poder liberarme, de no poder sentirme como yo quería ser. Con 'Todos me miran' (me liberé) donde ella hace una trans se viste de mujer y ahí fue mi punto exacto donde me empecé a vestir de mujer. Sentía que era yo, que era para mí. Esa canción me marcó mi vida”, contó Wendy Guevara.

Poncho de Nigris le dijo a Wendy que ella también será punta de lanza en la comunidad LGBT+ con su participación en el programa.

Gloria Trevi envía mensaje de apoyo a Wendy en La Casa de los Famosos

Gloria Trevi sabe del gran cariño que le tiene Wendy Guevara, por lo que la cantante le mandó un mensaje en video para expresarle su apoyo ahora que la influencer está de participante en La Casa de los Famosos México.

“Wendy en este mes tan importante quiero agradecerte todo el amor que me expresas públicamente, se siente bien bonito y mi amor por ti también es grande, eres correspondida, y te deseo todo lo mejor y todo el éxito del mundo siempre”, le dijo la artista a la influencer.