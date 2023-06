Wendy Guevara confiesa que una señora la humilló en el baño por ser trans: 'Me sentí poca cosa'

La influencer Wendy Guevara de La Casa de los Famosos México contó una experiencia muy humillante que tuvo cuando una señora no la dejó entrar al baño, ni de hombres, ni de mujeres, por ser trans.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos Wendy Guevara le contó a Poncho de Nigris, Sergio Mayer y a Nicola que se sintió sobajada y poca cosa debido a esta experiencia.

La integrante de Las Perdidas contó que todo ocurrió en León, de dónde es originaria, que había ido al centro de la ciudad con su amiga Grecia. A las dos les dieron ganas de ir al baño, pero la señora que atendía el lugar les impidió el paso por ser trans.

“Yo iba vestida de mujer, mi amiga también siempre anda bien femenina, muy bonita, nos dijo a las dos. Me dio pena con toda la gente que estaba ahí, me sentí poca cosa, humillada y luego me reí", contó.

Le dije: ah ok perdón señora. Puse la moneda en el baño de los hombres y va la vieja y me dice: '¿Por qué quieres entrar al baño de los hombres? A hacer cochinadas' Wendy Guevara

Wendy Guevara cuenta la peor experiencia de discriminación que tuvo por ser trans Foto: Especial

Wendy recordó que le contestó a la señora que se estaba haciendo del baño y la respuesta de la mujer fue: “pues ni modo”.

La influencer señaló que hasta las ganas del baño se le fueron ante la discriminación que vivió, por lo que ella y su amiga se fueron caminando juntas por la calle y aunque se iban riendo, al final las dos confesaron que se sentían muy tristes por lo que les había pasado.

“Me dieron ganas de llorar, le digo: Ay Grecia no te quería decir, pero me siento mal, me siento como si me hubieran sobajado mucho, me sentía inferior” Wendy Guevara

Wendy Guevara pide a empresas contratar gente que no discrimine

Wendy Guevara cerró su anécdota pidiéndole a las empresas que chequen su reglamento de trabajo y que a sus empleados no les importen las preferencias sexuales de las demás personas.

“Este es tu trabajo, lo haces y ya. Tú no eres nadie para andar diciendo quién entra y quién no”, mencionó la youtuber.