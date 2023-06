Wendy Guevara tiene su propia oración al estilo Belinda: 'Patrona de las caronas' | VIDEO

Wendy Guevara es la estrella de La Casa de los Famosos México y sus fans ya le hicieron su propia oración al estilo de Belinda.

La integrante de Las Perdidas ha acaparado las tendencias desde que inició La Casa de los Famosos México y los fans le hicieron su oración para que gane el programa y se lleve el premio millonario del reality show.

¿Qué dice la oración de Wendy Guevara?

“Santa reina de las perdidas, reina de las panzonas, patrona de las robustas y delas caronas, te pido me hagas soportar y del chisme no me pueda librar, amén” , reza la oración de Wendy Guevara de La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara ya tiene su oración 🙏#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/l0dp81hPAV — Cultura Pop (@RCulturaPop) June 14, 2023

Wendy Guevara anda topless en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas, muestra que no le da pena nada y se pasea por La Casa de los Famosos México sin blusa enseñando todo.

En un clip que circula en redes sociales se puede ver que Wendy Guevara llega al baño con Apio Quijano, pero la influencer trae una bata puesta que deja al descubierto sus senos.

Wendy Guevara se quitó todo en La Casa de los Famosos México Foto: Especial

Después Wendy entra al baño y cuando sale ya no trae la bata puesta, pero se la coloca delante de las cámaras y se va caminando mientras muestra su zona íntima.

Wendy Guevara y sus momentos más virales en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara se ganó el corazón de los usuarios de Internet porque es muy divertida, espontánea y ocurrente en La Casa de los Famosos México.

Además, ha tenido momentos épicos que se han vuelto virales en Internet, como por ejemplo, cuando se despertó y apenas podía abrir los ojos y estaba envuelta en su colcha.

Así se despierta Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México Foto: Especial

La influencer tiene un meme que la hizo famosa en las redes, en el que aparece peinándose y hace cara de descontenta y esa misma expresión la ha replicado mientras está acostada y observa a sus compañeros de lejos.

Sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México porque se puso una mascarilla morada en la cara y así se estuvo paseando por toda la vivienda.