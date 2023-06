La Casa de los Famosos. Bárbara Torres explota contra Ferka por burlarse de ella y correrla del cuarto | VIDEO

La Casa de los Famosos México está que arde con los pleitos entre los integrantes de la casa, tal es el caso de Bárbara Torres, quien explotó contra Ferka y le reclamó por faltarle el respeto, burlarse de ella y correrla del cuarto Cielo.

Todo sucedió después de la prueba semanal por el presupuesto de la casa, cuando Bárbara Torres no aguantó más y explotó, le dijo de todo a Ferka y frente a frente.

Entre lágrimas, “Excelsa” señaló que no aguanta las faltas de respeto de Ferka, luego de las nominaciones. Señaló que ella trató de hacerse su amiga y quererla, pero a cambio recibió solo malos tratos de parte de la bailarina sobre todo porque la comediante está pasando por la menopausia.

Ferka le responde a Bárbara Torres Foto: Especial

“Nunca te dije nada feo, sé cuando hablo en chiste y cuando no. Sabes que pasa que tienes 30 y yo 52 y es una cuestión de respeto a que tengo 52 años, es lo único que me duele el alma y ¿sabes por qué estoy así? Porque tengo algo dentro que no se controla y cuando llegues a los 52 te vas a acordar de mí y decir: ‘Ahora entiendo lo que le hice sentir’”, explicó Bárbara Torres con la voz entre cortada.

Bárbara Torres no se guardó nada y le reclamó todo a Ferka por burlarse de ella y gritarle a Wendy Guevara delante de todos.

Me da mucha bronca y te quise querer y te lo dije como persona y no me gusta que la gente me trate como si fuera una tarada. No eres una persona noble, te burlaste delante mío y gritaste a esta niña que es de muy buen corazón (Wendy) Bárbara Torres

La actriz de La Familia Peluche entró en crisis y se tuvo que ir al confesionario a calmarse, porque estaba muy alterada debido a la menopausia.

Sin embargo, el resto de sus compañeros la entendieron y Sergio Mayer le pidió a Ferka no tomárselo personal y que entendiera a Bárbara porque, mencionó, que debido al proceso hormonal podría haber explotado contra cualquiera.

Fans aseguran que todo lo que Bárbara le dijo a Ferka fue cierto y recordaron que la bailarina corrió delante de todos los de la casa a la comediante del cuarto Cielo. Incluso Sergio Mayer le dijo: “Ya te corrieron, estás durmiendo con el enemigo”.

Ferka hace comentario transfóbico a Wendy Guevara

Ferka está sacando sus verdaderas intenciones sobre Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México y es que la influencer ya que dejó de que la actriz le hizo comentarios transfóbicos en el programa.

Wendy se reunió con su team infierno y les contó de una situación incómoda que vivió con Ferka durante la fiesta en la que María Fernández Quiroz se golpeó la cabeza por querer hacer una coreografía peligrosa.

La integrante de Las Perdidas señaló que Ferka se le acercó para decirle: “Ya quisieras que se te asomara la vagin…”, a lo que Wendy se defendió y le respondió que ella estaba muy feliz teniendo senos y parte íntima de hombre.