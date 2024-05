Nombramiento relevante en Marina

Con la novedad de que el almirante Julio César Pescina Ávila fue nombrado el pasado fin de semana como nuevo subsecretario de Marina, quien ocupará el lugar que tenía José Luis Arellano Ruiz. Pescina Ávila, nos dicen, tiene una trayectoria vasta en la Armada de México, donde ha ocupado puestos relevantes, incluido el de comandante de la Octava y de la Décimo Segunda regiones navales; además, ha sido director de Dragado y Desarrollo Portuario de la Semar y agregado Naval en la embajada de México en Argentina y Uruguay. Durante la ceremonia de nombramiento, nos comentan, se resaltó que el almirante, oriundo de Veracruz, posee además numerosas condecoraciones, como la Perseverancia de Sexta a Primera Clase y la Medalla de la Armada Argentina al Mérito. El lugar de Pescina como inspector y contralor lo ocupará ahora el vicealmirante Ramiro Lobato Camacho. Ahí el dato.

El rol de Máynez

Y tras su participación de anoche en el último debate que organiza el INE, no deja de llamar la atención del rol que jugó en los tres ejercicios el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Y es que para quienes han seguido su desempeño en cada uno, el tema de tratar de mostrarse como una tercera vía real, pasa claramente a un segundo término si se revisa la parte en la que frontaliza a las candidatas que son sus adversarias. Porque del conjunto de misiles, los más directos e incisivos y, por supuesto en mayor cantidad, van dirigidos a la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien en todos los casos ha optado por ignorarlo. Sólo a partir del desempeño en el debate, está más que claro que nunca ha sido viable la posibilidad de que decline. Al menos no por la hidalguense.

Aterrizan a la CNTE

Y quienes acudieron ayer a la movilización de la llamada Marea Rosa, nos comentan que las acciones —para muchos de provocación— que intentaron llevar a cabo profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por ejemplo, al momento del izamiento de la bandera por parte del Ejército o cuando intentaron impedir que contingentes que pretendían llegar al Zócalo lo hicieran por 20 de Noviembre, muy pronto se desinflaron y pasaron a un segundo término de importancia. Y es que el grupo de profesores siempre animoso para ir al choque, muy pronto se vio superado en número por un mar conformado por miles y miles de personas que no paraban de llegar a la Plaza de la Constitución y a calles aledañas y que, nos cuentan, al final respetaron los contornos de seguridad delimitados con vallas en torno a las casas de campaña de los maestros. La Coordinadora al final no se movió y no fue necesario.

AMLO en Acapulco

Y fue el Presidente el que ayer realizó una visita a Acapulco, esta vez para evaluar acciones de federalización del Sistema Nacional de Salud en Guerrero, entidad a cargo de Evelyn Salgado. Es sabido que el propósito de esta acción radica en consolidar un solo sistema de atención médica. La reunión se llevó a cabo en la Base Aérea Militar número 7, que se ubica en Pie de la Cuesta, donde Salgado acompañada del general Enrique Martínez comandante de la IX Region Militar, agradeció los apoyos que se han dado particularmente a Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el paso del huracán Otis. Tras ello, López Obrador dio cuenta de las giras y encuentros con mandatarios estatales que ha llevado a cabo para cumplir con los objetivos del plan IMSS-Bienestar, en el que, informó, figuran 11 mil centros de salud, especialistas en 635 hospitales, abasto de medicamentos, así como médicos generales que brinden atención todos los días de la semana, realización de estudios médicos e intervenciones quirúrgicas. Parece que le quiere meter el acelerador al tema. Ahí el dato.

Y ahora la contaminación

Gran paquete tiene encima la Ciudad de México luego de varias contingencias ambientales —dos de ellas de cuatro días, por cierto—, que perfilan que el año que corre se pueda convertir en uno de los peores en materia de contaminación de los últimos años. Y es que está latente, nos comentan, la posibilidad no sólo de que se repitan los nada deseables números de 2016 cuando en la capital se decretaron nada menos que 10 contingencias, sino que esta cifra sea incluso superada. No está de más, nos comentan, escuchar a los expertos que avizoran que se seguirán presentando situaciones climatológicas propicias para la concentración de contaminantes. Y algo más que no ayuda nada: otra ola de calor en la que la CDMX podría alcanzar temperaturas de entre 30 y 35 grados. En todo esto no deja de ser importante que nos encontramos en un proceso electoral en el que casi cualquier tema de la conversación pública se convierte en un factor de consideración al acudir a las urnas. Por lo pronto, pendientes.

Patinón en Puebla y lo que sigue

Y fue en Puebla donde el patinón, por decir lo menos, que dio el candidato al gobierno del estado por la coalición opositora, Eduardo Rivera, siguió dando de qué hablar. Y es que resulta que el presidente municipal con licencia hace unos días calificó como “morenacos” a los ciudadanos afines al partido guinda, cuando advirtió que éstos no le iban a poder ganar supuestamente, porque va arriba en las encuestas. Y es que la disculpa que tuvo que dar cuando le llovieron a él los calificativos de clasista, no ha sido suficiente para disipar la idea de que en Acción Nacional pudiera haber aún políticos que tienden a discriminar. Por eso ayer los que salieron a reprocharle sus dichos fueron líderes de grupos indígenas que forman parte de Morena en la entidad poblana. De elitista y arrogante no lo bajaron, pero, sobre todo, consiguieron mantener en el debate el resbalón de Rivera. Antes lo había hecho su adversario, Alejandro Armenta, quien le puso los reflectores encima al advertirle que “si aspiras a gobernar se debe de honrar el respeto a todas y todos”. Uf.