La Casa de los Famosos México: Exhiben a Ferka haciendo complot por escrito | VIDEO

Los fans de La Casa de los Famosos México exhibieron que Ferka rompió las reglas del juego al hacer complot nuevamente, cuando La Jefa advirtió que eso no está permitido en el reality show.

Los usuarios que están pendientes de la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México captaron a Ferka escribieron en un papel a escondidas y dejándolo debajo de sus cosas en el cuarto.

Según los fans en ese papelito Ferka está escribiéndole a sus compañeros por quiénes tienen que votar en las próximas nominaciones.

“Que esto se sepa cuarto cielo están escribiendo en un papel”, “Sanción para Ferka Raquel y Barby”, “A Ferka ya le dijeron que no puede hacer complot. Esta es la segunda vez que lo está haciendo, se supone que la tienen que sacar directamente”, “No se puede dejar pasar esto”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Ojo👀 que esto se sepa cuarto cielo están escribiendo en un papel 📝 que se haga viral #LaCasaDeLosFamososMx @LaCasaFamososMx pic.twitter.com/cDVRzWecNW — estearianny (@AriannyEste) June 26, 2023

Los seguidores de La Casa de los Famosos México exigen que Ferka de una explicación de lo que está escribieron en compañía de Raquel Bigorra y Barby Juárez.

Exhiben que Ferka hace complot por escrito en La Casa de los Famosos México Foto: Especial

“Yo solo quiero ver qué en la gala de hoy le pidan a FERKA que vaya por el papel y lo muestre en vivo, si dejan pasar esto, será una mano negra tremenda”, escribió un usuario en Twitter.

Exigen que Ferka sea expulsada de La Casa de los Famosos por hacer complot

Los televidentes exigen que Ferka sea expulsada del programa por romper las reglas de esta manera y le piden a La Jefa que no deje pasar esta situación, pues se quejan de que cuando Jorge hizo trampa ella no lo sancionó: “Ferka debe ser expulsada, no pueden ingresar pluma a la casa y ella tiene”, dijo u n cibernauta.

Hasta el momento no se sabe claramente que es lo que Ferka escribió en ese papel, pero se espera que en la gala de hoy María Fernanda Quiroz de una explicación certera de lo que pasó en ese momento y por qué tenía papel y pluma.