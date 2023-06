Sergio Mayer acaba a Ferka: 'Ni siquiera deberías estar en La Casa de los Famosos' | VIDEO

Sergio Mayer se lanzó con todo contra Ferka e hizo menos su carrera artística, pues señaló que no se compara con las de Bárbara Torres y Raquel Bigorra y le dijo que ella ni siquiera debería estar en La Casa de los Famosos México.

Todo sucedió durante los posicionamientos, cabe recordar que todas las semanas, los famosos les dicen directamente a los nominados las razones por las que quieren que se vayan del programa.

Sergio Mayer se dirigió a Ferka y le dijo que no debería estar nominada porque ni siquiera está al nivel de fama de los demás, por lo que tampoco debería estar en la Casa de los Famosos México.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar nominada, de hecho no debería de estar ni siquiera en La Casa de los Famosos. No sé si te das cuentas: estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias que es Raquel y que es Bárbara, sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que no ha generado empatía, sino vergüenza”, fueron las fuertes declaraciones de Sergio Mayer.

Tú no deberías estar nominada, de hecho no debería de estar ni siquiera en La Casa de los Famosos Sergio Mayer

sergio mayer acaba de dar el mejor posicionamiento hasta el momento y no está a discusión!! 🔥#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PGX9KIKhGX — uri (@urieelsolis) June 26, 2023

Asimismo, aseguró que lo que sí le reconoce a Ferka es su sangre guerrera “pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo. Yo no te considero un rival importante, es por eso que quiero que ya te vayas”, concluyó el actor.

Ferka no dudó en defenderse y le dijo a Sergio Mayer que él tampoco tiene las cualidades para ser un líder y lo acusó de aplastar a su gente para sobresalir.

(Ferka) Has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor (con Jorge Losa) que no ha generado empatía, sino vergüenza Sergio Mayer

Usuarios apoyan a Sergio Mayer en posicionamiento contra Ferka

Después en el confesionario, Ferka confesó que se quedó con las ganas de contestarle más a Sergio Mayer, pero que lo que más le dio risa fue que el histrión se quería ir y no escuchar su contestación.

te puede interesar La Casa de los Famosos México: Exhiben a Ferka haciendo complot por escrito | VIDEO

En redes sociales se armó el debate y los fans de La Casa de los Famosos México, la mayoría, le dio la razón al exbailarín de Solo para mujeres.

“Sergio Mayer acaba de dar el mejor posicionamiento hasta el momento y no está a discusión”, “A mí Sergio Mayer me hace esto y solo tomo mi maleta y me voy del país”, “Me dió 100 años de vida como Sergio Mayer le cantó su precio en menos de 3 minutos a Ferka”, “Le voy a dar la razón a Sergio Mayer por decirle a Ferka que no sabe por qué está en la casa de los famosos, realmente sin ese reality no me hubiera enterado de ella”, fueron los comentarios de los fans.

Sergio Mayer destruyó a Ferka y usuarios reaccionan con memes Foto: Especial

Sergio Mayer destruyó a Ferka y usuarios reaccionan con memes Foto: Especial