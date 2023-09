Paulina Rubio regresa a los escenarios y fans la critican: 'urge retírate' (VIDEO)

Paulina Rubio dejó de ser desde hace tiempo una de las favoritas del público, pues los fans se han distanciado de ella por su prepotencia y actitudes nefastas hacia la gente; por ello, ahora que la llamada “Chica dorada” regreso a dar conciertos fue severamente criticado

Actualmente, Paulina Rubio se encuentra de gira por Estados Unidos, en los cuales está cantante a todo pulmón y con la entrega necesaria para que la gente vuelva a amarla como hace algunos años.

Paulina Rubio Foto: Especial

De estas presentaciones los fans han compartidos algunos fragmentos en redes como TikTok, en los que se le ve a la ex integrante de Timbiriche y ex pretendiente de Erik Rubín, cantar con pasión y con el estilo rockero que la caracterizó hace décadas.

En los clips se le puede disfrutar mientras interpreta algunos de sus temas cásicos como “'Mío” y “Dame otro tequila”.

no te pierdas: Paulina Rubio entra a La casa de los famosos y sorprende a los habitantes con regalos y música

No obstante, justamente como esas fueron las que desataron las críticas de los fans, pues le recriminaron que ya no tiene nada nuevo ni acorde a las tendencias actuales, como a diferencia de Shakira, quien no deja de producir y crear éxitos inmediatos.

Paulina Rubio Foto: Especial

Asimismo, la gente, como siempre suele hacer, se puso a criticar la imagen y el físico de Paulina Rubio, comparándola con otras cantantes e incluso la mismísima Wendy Guevrara… pero sin éxito que tiene actualmente.

"Pensé que era la Chicuela", "Cada vez se parece más a la Leticia Sabater", "Yo pensé que era un video antiguo de Jenni Rivera", "Pensé que era Wendy Guevara", "Una retirada a tiempo siempre es una victoria", "Pasada de moda total, urge jubilarte" y "Soy fan pero me duele ver a una Paulina apagada sin ganas de llenar y vender bien. Esto es producción muy pobre", le recriminaron.