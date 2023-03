Paulina Rubio humilla a Galilea Montijo por disfrazarse de ella: "Te veo futuro, pero de noche"

Paulina Rubio no tuvo piedad y destrozó a Galilea Montijo por disfrazarse como ella en la más reciente emisión del programa “Hoy”.

Paulina Rubio asistió al matutino a hablar de su último sencillo, “No es mi culpa”, mientras el resto de los conductore hacía una dinámica en torno a la música de la “chica dorada”.

Y es que dentro del juego, Galilea Montijo se puso a cantar “Ni una sola palabra”, mientras estaba caracteriza como Paulina Rubio, utilizando un disfraz que claramente no le gustó.

“Parezco la drag de Pau”, dijo Galilea a manera de burla, pero Paulina Rubio se esperó a que terminara de cantar para silenciarle la boca:

“Me gusta que sale adelante del ruedo, que tiene el pelo como mi tía Amanda Miguel y que es más linda que yo en las mañanas, o sea, te veo futuro, pero de noche”, pronunció la “Chica dorada”.

“Allá en Insurgentes”, agregó Raúl Araiza, al o que Galilea añadió: “En Sullivan”.

Finalmente, Paulina Rubio pronunció: oOigan, no. Aquí no hay trabajo feo, no juzguen”.