Daiana Guzmán, la primera acusante de Kalimba, apoya a Melissa Galindo: "Sí le creo"

Daiana Guzmán, la mujer que acusó hace más de 10 años a Kalimba de supuestamente haber abusado de ella cuando era menor de edad, se manifestó para mandarle su apoyo a Melissa Galindo, quien ahora acusó al famoso de agredirla sexualmente.

Cabe recordar que Daiana Guzmán acusó a Kalimba en 2010 y según ella, el famoso la abusó en un after. Kalimba fue detenido, pero lo liberaron a los pocos días por falta de pruebas en su contra.

Kalimba lanza comunicado, se deslinda de las acusaciones hechas por Melissa Galindo en su contra y asegura habrá demandas. pic.twitter.com/3bKucBkbzt — Pablo Chagra (@pablo_chagra) March 17, 2023

Daiana Guzmán apoya a Melissa Galindo: "Kalimba me agredió"

Ahora, Daiana Guzmán ofreció una entrevista a Kary Alejandre en la que dijo que, pese a no conocer a Melissa Galinda ni tener pruebas del abuso, ella no tiene dudas de que Kalimba la agredió sexualmente:

“Sí le creo. No la conozco, todo lo que está surgiendo para mí es completamente nuevo, pero le creo por el hecho de que es la misma persona que me agredió”, pronunció.

Daiana Guzmán agregó que apoyará a Melissa Galindo en todo lo que ella necesite y habló nuevamente sobre su caso:

“Aquí estoy y la apoyo, bueno si ella necesita mi apoyo moral. Fue un proceso difícil, de años. Me encuentro bien, segura de mí misma, fuerte, mi vida salió completamente de los medios de comunicación. Yo no estaba preparada a este mundo, al mundo de los medios, al de la música. Yo no sabía lo que era lo bueno, que era lo malo”, señaló.

SE REPITE EL KALIMBAZOOOO !!



SEGUNDA PARTE 🔥 DEL SUPUESTO ACOSO SEXUAL QUE SUFRIÓ LA CANTAUTORA MELISSA GALINDO POR PARTE DE KALIMBA. #kalimba #MelissaGalindo pic.twitter.com/hfY6b1EoE2 — ROLANDO (@roliscontreras) March 16, 2023

Finalmente, Daiana Guzmán espera que se haga justicia para Melissa, porque cuando fue su caso Kalimba salió libre y a ella la tachar de mentirosa.

“Sí fui la única a la que señalaron y dijeron que no era verdad. Ahora espero que con Meli sea totalmente diferente su situación porque es un infierno que toda la gente te señale y te diga que tú eres esto o lo otro. Que sea la fuerte y la frente siempre en alto”, finalizó Daiana.