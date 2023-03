Kalimba: las veces que ha sido acusado de abuso, violación y su tiempo en la cárcel

Kalimba fue acusado por Melissa Galindo de presunto abuso sexual, a través de un video en el que la cantante dio duros detalles de la escabrosa manera en la que el famoso habría atacado.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que Kalimba ha sido acusado de abuso sexual y violación, pues incluso el integrante de OV7 estuvo preso en la cárcel por su turbia conducta.,

JESÚS BENDITO!! Ahora si KALIMBA se las verá NEGRAS!! Ya que nuevamente lo acusan de ABUSO SEXUAL. En esta ocasión es la cantante MELISSA GALINDO, mejor conocida como la ex de YOLANDA ANDRADE. Esta mujer denuncia a través de un video en sus redes sociales, como fue ACOSADA... pic.twitter.com/nUpbnvrCDE — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 16, 2023

Kalimba y el caso Daiana Guzmán

En 2010, Kalimba fue acusado de haber abusado sexualmente de Daiana Guzmán, quien entonces era menor de edad.

En ese entonces, Kalimba estaba en Chetumal, donde fue a un bar como DJ; ahí conoció a Daiana, de 17 años, quien afirmó que el famoso la había abusado.

“Yo fui a tocar de DJ y pusieron dos edecanes, las bajé de la cabina porque yo tocaba con vinilos y ellas brincaban, se me rayaba el vinil y pedí que las bajaran. Después hubo un after en el hotel y yo presté mi cuarto porque era un hotel muy chiquito, era el cuarto más grande y yo me fui a dormir a otro cuarto”, contó Kalimba al respecto en una entrevista.

Fue en el 2020 cuando Melissa firma un contrato con ARKrecords propiedad de Kalimba y se lanza el sencillo "Te advertí" apareciendo en varios medios juntos ,en Enero del 2021 participan el el programa Pinky Promise.

De acuerdo con el relato de Daiana Guzmán, Kalimba y una amiga suya fueron al hotel donde estaba hospedado Kalimba, lugar donde el famoso la habría atacado.

La joven lo denunció un mes después y Kalimba fue detenido y trasladado a al Centro de Readaptación de Chetumal, estuvo preso por siete días. Finalmente quedó libre, pues las autoridades no pudieron comprobar que hubiera violado a la joven.