¿Quién es Melissa Galindo, la cantante que acusó a Kalimba de acoso? (FOTOS)

La cantante Melissa Galindo acusó a Kalimba de haberla acosado en varias ocasiones, cuando la invitó a trabajar con él.

La artista publicó un video en el que contó cómo fue su experiencia con Kalimba y las veces que él la hizo sentir incómoda.

¿Quién es Melissa Galindo, cantante que acusó a Kalimba de acoso?

Melissa Galindo, mujer que acusó a Kalimba de acoso sexual, es cantautora. Es originaria de Culiacán, Sinaloa y actualmente tiene 34 años de edad.

La propia artista contó que desde pequeña sintió pasión por la música y a los cinco años de edad ya le cantaba a su familia.

A los 14 años empezó a cantar de forma profesional en eventos, en antros y empezó a componer y grabar sus demos.

Melissa Galindo se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 21 años, pues le salió una oportunidad para grabar unos demos.

Posteriormente, logró ganar fama cuando entró al programa de talento La Voz, después estudió en el CEA y luego volvió a participar en La Voz, durante su audición en ese programa la elogió la Jenni Rivera, quien era coach.

¿Melissa Galindo fue novia de Yolanda Andrade?

Melissa Galindo estuvo en polémica en 2016 cuando se especuló que ella era novia de Yolanda Andrade.

La conductora de televisión publicaba fotografías en las que se les veía muy cercanas, sin embargo, Melissa nunca confirmó nada y en las entrevistas que le preguntaron del tema lo negó y aseguró que la quería mucho y la respeta mucho.

Melissa Galindo relata su experiencia con Kalimba

Melissa Galindo señaló que Kalimba la invitó a firmar con su disquera y después el integrante de OV7 la llamó para que fuera telonera en un concierto que él tuvo en Monterrey. Después del show, el artista, ella y otras personas que él había invitado a cantar en el concierto fueron a cenar, pero la mayoría quería ir a un antro, excepto ella, quien pidió regresarse al hotel.

Melissa recordó que él estaba tomado y ella solo había bebido dos martinis. Dijo al subir a la camioneta se colocó detrás del asiento del copiloto y Kalimba iba a un lado de ella, cuando el cantante la tocó en la zona íntima.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’. De pronto sentí que algo tocó mi vag…, o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vag… y fue como entré en shock, me cerré (las piernas), pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”, contó Melissa Galindo en el video.

Melissa Galindo recordó que después tuvo novio y cuando terminó con el Kalimba reapareció, la llamó para invitarla de fiesta, pero como no quiso, él llegó hasta la casa de la cantante.

Ella lo sacó a él y a sus acompañantes de su domicilio y dijo que mejor ella se iría con ellos, con tal de que no estuvieran en la casa de la artista.

En el trayecto hacia la vivienda de Kalimba, Melissa Galindo mencionó que él la volvió a tocar casi de la misma manera que la primera vez.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí si me shockié, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa”, dijo.

Melissa Galindo indicó que al llegar a la casa del artista ideó un plan para salirse de ahí, así que fue a una terraza de la casa para estar sola, pero Kalimba y las demás personas que iban con él terminaron en la misma zona de la vivienda.

Finalmente, logró salirse y pedir un taxi de aplicación, pero dijo que Kalimba la siguió y fue cuando comenzó a hacerle comentarios que la incomodaron.

“Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘que rico nos besamos tu y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara. (entonces le dije:) ‘yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: “vamos arriba a una cog…rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta´. (Le respondí): ‘¿es en serio?, dime que estas bromeando”, relató la cantante.